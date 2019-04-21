Sri Lanka'da kilise ve otellerde patlamalar: En az 137 ölü

Telif hakkı Getty Images Image caption Başkent Colombo'daki Kochchikade'de bulunan St Anthony's Kilisesi

Sri Lanka'da kilise ve otelleri hedef alan en az altı patlamada 137'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Patlamalar Kochchikade, Negombo ve Batticaloa'da Paskalya ayini sırasında 3 kilisede ve başkent Colombo'da da 3 otelde meydana geldi. Colombo'da The Shangri La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otelleri hedef alındı.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda Negombo kentindeki St Sebastian's Kilisesi'nin tavanının bir kısmının çöktüğü görülüyor.

Reuters'a konuşan bir polis, sadece burada en az 67 kişinin öldüğünü belirtti. Batticaloa'daki sağlık görevlileri de en az 27 ölü olduğunu söyledi.

Telif hakkı Getty Images Image caption Lüks Shangri-La Hotel'inin restoranı da saldırların hedefi olan yerlerden.

Sri Lanka medyası ölenler arasında yabancı turistlerin de bulunabileceğini bildirdi. Bir güvenlik yetkilisinin Fransız AFP ajansına yaptığı açıklamaya göre en az 9 turist hayatını kaybetti.

Başkentte, Başbakanlık Ofisi yakınlarında bulunan Cinnamon Grand otelinden bir yetkili de otelin restoranında patlama meydana geldiğini, en az 1 kişinin öldüğünü söyledi.

Telif hakkı Getty Images

Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisen halktan sakin kalmalarını ve incelemeyi yürüten güvenlik görevlilerine yardımcı olmalarını istedi.

Saldırıları üstlenen olmadı.

Ülkeye geri dönen IŞİD militanlarının güvenlik tehdidi oluşturabileceği endişesi dile getiriliyordu.

"Kimse bunu beklemiyordu"

BBC Sinhala'dan Azzam Ameen St Anthony's Kilisesi'nde

Başka yerlerde de saldırı olabileceği söylentileri dolaşıyor, polis insanlardan evlerinde kalmalarını ve sakin olmalarını istiyor. Ancak gözle görülür bir panik var.

Tüm büyük devlet binalarının önünde askerler konuşlandırıldı. Hiç kimse bunu beklemiyordu. Huzurlu bir Pazar sabahında insanlar Paskalya ayinine gidiyordu.

Bu çok iyi planlanmış, koordineli bir saldırı. Güvenlik yetkilileriyle konuştuğumda saldırının arkasında kimin olabileceğini söylemek için erken olduğunu belirttiler.

Tamil Kaplanları'nın 2009'da yenilgiye uğratılmasından bu yana Sri Lanka'da bu kadar büyük bir saldırı meydana gelmemişti.

Çoğunluğu Budist olan ülkede Müslümanlar ile Budistler arasında da zaman zaman gerilimler yaşanıyor. Ülkede geçen yıl Budistlerin camii ve Müslümanların iş yerlerini hedef alan saldırıları ardından bazı yerlerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Sri Lanka 1983'ten 2009'a kadar iç savaş halindeydi. Sri Lanka ordusu ve Tamil Kaplanları arasındaki çatışmalar, bağımsızlık isteyen Tamil Kaplanları'nın yenilgisiyle sona ermişti.

İç savaşta yaklaşık 40 bini azınlık Tamillerden olmak üzere 70 bin ila 80 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor.