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Ukrayna'da ünlü komedyen Vladimir Zelenskiy, resmi olmayan sonuçlara göre ülkenin yeni devlet başkanı seçildi.

Pazar günü yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandık çıkış anketlerine göre oyların Zelenskiy yüzde 73,3'ünü, Devlet Başkanı Petro Poroşenko ise yüzde 24,3'ünü aldı. Böylece, 5 yıldır ülkeyi yöneten Petro Poroşenko devlet başkanlığı koltuğunu kaybetti.

Katılım oranının yüzde 62'de kaldığı seçimlerin 31 Mart'ta yapılan ilk turunda Zelenskiy yüzde 30,24, Poroşenko ise yüzde 15,95 oranında oy alarak ikinci tura kalmıştı. Eski Başbakan Yuliya Timoşenko ise üçüncü olarak elenmişti.

'Kimseyi hayal kırıklığına uğratmayacağım'

Sandık çıkış anketlerinin sonuçlarının açıklanmasının ardından büyük sevinç yaşayan 41 yaşındaki Zelenskiy, "Beni destekleyen ya da desteklemeyen tüm Ukraynalılara teşekkür ediyorum. Kimseyi hayal kırıklığına uğratmayacağım" dedi.

Yenilgili kabul eden Poroşenko ise "Ukrayna halkı böyle karar verdi. Rakibimi kutluyorum. Ukrayna'yı korumak için hepimiz birleşmeliyiz. Koltuğumu bırakıyorum ama politikayı bırakmıyorum" diye konuştu.

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Zelenskiy'nin seçim başarısının altında ne yatıyor?

Devlet başkanlığı adaylığını açıkladığı zaman ülke kamuoyunda fazla ciddiye alınmayan komedyen Zelenskiy, seçim sürecinde süpriz bir yükselişle rakiplerine fark attı.

Zelenskiy'e oy veren seçmenlerin büyük bölümünü, siyasette "yeni yüz" arayışındaki kişiler ve gençler oluşturuyor.

Bugüne kadar yolsuzluklara adının karışmaması, her ne kadar ismi ünlü oligark İgor Kolomoyskiy ile anılsa da, şaibeli ilişkileri olduğuna dair hakkında elle tutulur bir iddia ortaya atılamaması, Ukrayna'da bu seçimlerde halkın Zelenskiy'yi "yeni umut" olarak görmesinde önemli rol oynadı.

Seçim kampanyası boyunca medyada pek boy göstermeyen Zelenskiy'nin, "sıradan, halktan biri" olduğuna vurgu yapması, basmakalıp vaatlerden sıkılan seçmen üzerinde olumlu etki yarattı.

'Halkın Hizmetkârı' dizisinde dürüst köy öğretmenini canlandırdı

Devlet başkanı olan dürüst bir köy öğretmenini canlandırdığı "Halkın Hizmetkârı" adlı dizi de, Zelenskiy'e seçim sürecinde en önemli propaganda aracı olarak hizmet etti.

Ülkenin doğusundaki krizle ilgili şiddet diline başvurmak yerine, diyaloğu temel alan çözüm süreci vadetmesi, hatta savaşı durdurmak adına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile masaya oturmaya hazır olduğunu dahi söylemekten çekinmemesi, barış özlemi duyan kitlelere bu konuda umut aşıladı.

Ancak Zelenskiy'nin seçim zaferinin altında yatan belki de en önemli neden, Ukrayna halkının ciddi bir kesimi için Petro Poroşenko'nun, 5 yıllık devlet başkanlığı boyunca umuttan hayal kırıklığına dönüşmesi oldu.

Halkın giderek artan hayat pahalılığı karşısında büyüyen geçim sıkıntısı, yolsuzluk iddiaları, Poroşenko'nun ve çevresinin iktidar olanaklarını kullanarak zenginliklerini katladıkları iddiası, Poroşenko'ya tepki oyları olarak sandığa yansıdı.

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Zelenskiy'nin kendisi de rakibiyle statta yüz yüze geldiği canlı yayın tartışmasında, "Ben siyasetçi değilim, Petro Olekseyeviç (Poroşenko), sizin hatalarınızın ve tutmadığınız sözlerinizin bir sonucuyum" diyerek buna vurgu yaptı.

Kamuoyu araştırmalarına göre, Ukrayna halkının yeni devlet başkanından en önemli beklentileri, kamu hizmetlerinin fiyatlarının ucuzlatılması, milletvekillerinin, hakimlerin ve devlet başkanının dokunulmazlıklarının kaldırılması ve yolsuzlukların üzerine gidilmesi.

Televizyon dizisinde dürüst, rüşvet almayan, halkçı bir devlet başkanını canlandıran Zelenskiy'nin, gerçek hayatta oligarkların etkisi altına girip girmeyeceği ise ülkede en çok merak edilen konulardan biri.