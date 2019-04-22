Telif hakkı Reuters Image caption Sudan Savunma Bakanlığı önünde toplanan göstericiler

Sudan'da, Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in askeri darbeyle devrilmesiyle sonuçlanan protesto gösterilerini organize eden muhalifler, ülkeyi yöneten Askeri Geçiş Konseyi'yle müzekereleri askıya aldı.

Genelkurmay Başkanlığı dışında toplanan binlerce kişiye hitap eden muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri'nin liderleri barışçıl oturma eylemlerinin sürdürülmesi çağrısında bulundu.

Muhalifler, ülkede sivil bir hükümet kurulana kadar eylemlerini yoğunlaştıracaklarını açıkladı.

Ülkede gösterilere öncülük eden Sudan Meslek Odaları'nın sözcüsü Muhammed el-Emin Abdulaziz Askeri Geçiş Konseyi'nin "eski rejimin uzantısı" olduğunu ve artık Konsey'i tanımadıklarını söyledi.

Muhammed el-Emin Abdulaziz önümüzdeki günlerde sivil bir yönetimin kamuoyuna açıklanacağını belirtti.

Telif hakkı AFP Image caption Sudan'ın başkenti Hartum'da gösterisi düzenleyen protestocular

Sudan ordusu aylardır süren gösterilerin ardından 11 Nisan'da, ülkeyi 30 yıl yöneten Ömer el-Beşir'i devirerek yönetime el koymuştu.

Savunma Bakanı Avad bin Avf, Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, 2 yıllık geçiş döneminin başladığını ve Ömer el-Beşir'in tutuklandığını duyurmuştu. Ancak Bin Avf, Konsey Başkanı sıfatıyla yemin etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden, görevini bıraktığını ve yerine Abdulfettah el-Burhan'ı seçtiğini açıklamıştı.

Telif hakkı Reuters Image caption Ömer el-Beşir

Abdulfettah el-Burhan, 13 Nisan'da Konsey adına kararname yayımlayarak 8 kişinin Konsey üyeliğine atandığını duyurmuştu.

Askeri Geçiş Konseyi üyeliklerine atanan ordudan 6 kişi ile emniyet teşkilatı ve istihbarattan birer kişi yemin ederek göreve başlamıştı.