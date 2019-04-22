Sri Lanka saldırıları hakkında bilinenler neler?

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Sri Lanka'da Paskalya kutlamaları sırasında otel ve kiliselere düzenlenen bombalı saldırılarda en az 290 kişi yaşamını yitirdi, 500'den fazla kişi de yaralandı.

Hükümet hemen yürürlüğe girmek üzere tüm adada sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Saldırıyı üstlenen olmazken, şu ana dek 24 kişi gözaltına alındı. Yetkililer, saldırıların arkasında İslamcı grup Ulusal Tevhid Cemaati'nin (NTJ) olduğundan şüpheleniyor, saldırganların uluslararası bağlantıları olabileceğini belirtiyor.

Saldırılar hakkında bilinmesi gerekenleri derledik.

Neler yaşandı?

Pazar sabahı yerel saatle 08.45 sularında başkent Colombo'nun da aralarında olduğu üç kentte Paskalya ayinleri sırasında kısa aralıklarla 6 noktada intihar saldırıları düzenlendi.

Saldırganlar adanın batısındaki Kochchikade ve Negombo ile doğusundaki Batticaloa'da 3 kiliseye, başkent Colombo'da ise, Cinnamon Grand, Shangri-La Hotel ve Kingsbury otellerine eşgüdümlü olarak saldırdı.

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Yedinci ve sekizinci saldırılar ise öğle saatlerinde geldi.

Colombo'nun hemen dışındaki Dehiwela'da ulusal hayvanat bahçesi yakınlarında bir otelde ve Colombo'un Dematagoda bölgesinde patlama sesleri duyuldu.

Saldırıda çoğu Sri Lanka vatandaşı en az 290 kişi öldü, 500 kişi de yaralandı.

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Türkiye'nin Sri Lanka Büyükelçisi Tunca Özçuhadar, 2 Türk mühendisin de saldırılarda yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İngiltere, ABD, Çin, Portekiz, Japonya ve Hollanda'nın da aralarında olduğu farklı ülkelerden 35 yabancı uyruklu kişi de öldürülenler arasındaydı.

Öte yandan Colombo Başpiskoposu Malcolm Ranjith, hükümete saldırganları bir an önce tespit etmesi çağrısında bulundu ve "Sadece hayvanlar bu şekilde davranır, bu kişiler acımasızca cezalandırılmalı" ifadelerini kullandı.

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Hükümetin tepkisi ne oldu?

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, saldırıların hemen ardından güvenlik konseyi yetkililerini ve ordu üst kademelerini acil toplantıya çağırdı.

Adanın genelinde yerel saatle akşam 6'dan sabah 6'ya kadar tüm adada geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Ülkede sosyal medya ağlarına ve mesajlaşma uygulamalarına da kısıtlamalar getirildi. Facebook ve WhatsApp'ı da içeren karar, yanlış bilgi ve söylentilerin yayılmaması için alındı.

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Pazartesi günü de yerel saatle 20:00'de geçerli olmak üzere, Salı saat 04:00'e kadar devam edecek yeni sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

24 kişi gözaltına alındı.

Başbakan Ranil Wickremesinghe, Pazar günü yaptığı açıklamada istihabarat yetkililerinin saldırı olasılığından olaydan yaklaşık 10 gün önce haberdar olduğunu ancak harekete geçmediğini söyledi, "Neden gerekli önlemlerin alınmadığını da soruşturmamız gerekiyor" dedi.

Saldırganlar hakkında ne biliniyor?

Şu ana dek eşgüdüm içinde düzenlenen bu saldırıları üstlenen olmadı.

Sri Lanka Savunma Bakanı Ruwan Wijewardene saldırıların intihar bombacıları tarafından gerçekleştiğini, saldırganların kimliklerini de tespit ettiklerini, saldırganların aynı radikal dinci grubun mensubu olduğunu söyledi.

Pazartesi günü hükümet sözcüsü Rajitha Senaratne, saldırıların arkasında İslamcı grup Ulusal Tevhid Cemaati'nin (NTJ) olduğundan şüphelendiklerini söyledi.

Senaratne, "uluslararası bir ağın desteği olmadan" saldırıların gerçekleşmiş olamayacağını da öne sürdü.

Fransız haber ajansı AFP'nin ulaştığı 11 Nisan tarihli bir belgeye göre, Sri Lanka polisi "yabancı bir istihbarat kuruluşundan" Ulusal Tevhid Cemaati'nin kiliselere yönelik saldırı hazırlığında olduğuna ilişkin bilgi aldı ve yetkilileri uyardı.

Sri Lanka'da yakın tarihte neler yaşandı?

Ülke 26 yıl süren bir iç savaştan çıkalı çok olmadı.

Sri Lanka ordusu ve Tamil Kaplanları adlı etnik azınlıklardan oluşan grup arasındaki çatışmalar 1983'ten 2009'a kadar sürmüş, bu süreçte 40 bini azınlık Tamillerden olmak üzere 70 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.

İç savaş, bağımsızlık isteyen Tamil Kaplanları'nın yenilgisiyle sona ermiş, o günden bu yana böylesi büyük ölümcül saldırılar düzenlenmemişti.

Nüfusun çoğunun Budist olan ülkede Müslümanlar ile Budistler arasında da zaman zaman gerilim yaşanıyor.

2012 verilerine göre Sri Lanka'da çoğu Roma Katolik Kilisesi'ne mensup 1,5 milyon Hristiyan yaşıyor.

Geçen yıl Budistlerin bazı camileri ve Müslümanların iş yerlerini hedef alan saldırıları sonrası da, ülkenin bazı bölgelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Dünya nasıl tepki verdi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dini mabetlerde de gerçekleştirilen insanlık dışı bu saldırıyı nefretle kınıyorum ve en sert biçimde lanetliyorum. Bu barbarca saldırı, terörün her türüyle kararlı bir mücadelenin gereğini bir kez daha ortaya koymuştur" sözleriyle saldırılara tepki gösterdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiltere Başbakanı Theresa May, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Pakistan Başbakanı İmran Khan'ın da aralarında olduğu dünya liderleri de saldırıları kınadı ve dayanışma mesajları verdi.

Sri Lanka'daki saldırılarda ölenlerin sayısı 290'a yükseldi, 24 kişi gözaltında