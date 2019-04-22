Danimarkalı milyarderin 4 çocuğundan 3'ü Sri Lanka'daki saldırılarda öldü

Telif hakkı AFP Image caption Holch Povlsen Danimarka'nın en zengin iş insanlarından biri.

Hazır giyim devi Asos'un sahibi Danimarkalı milyarder Anders Holch Povlsen'in dört çocuğundan üçü, Sri Lanka'da düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybetti.

Ailenin, Paskalya tatili sırasında Sri Lanka'yı ziyaret ettiği belirtildi. Hayatını kaybeden çocukların isimleri henüz kamuoyuna duyurulmadı.

Holch Povlsen birçok markayı barındıran, uluslararası giyim devi Bestseller'ın sahibi.

Povlsen aynı zamanda hazır giyim devi Asos'un da en büyük hissedarı ve Times gazetesine göre "Britanya'da en çok özel mülkü bulunan işadamı."

Bestseller'ın Sözcüsü, BBC'ye yolladığı bir elektronik postada "Maalesef, haberleri doğruluyoruz. Ailenin mahremiyetine saygı göstermenizi istiyoruz ve başka bir yorumda bulunmuyoruz." dedi.

Holch Povlsen, İskoçya'da büyük bir emlak pörtföyüne sahip ve aralarında Aldourie Kalesi'nin de bulunduğu 10 kadar mülk Povlsen'in.

Telif hakkı EPA Image caption Holch Povlsen çifti İskoçya'da birçok mülke sahip

Kurbanların kimlikleri belirsiz

Sri Lanka'daki bir dizi kilise ve lüks otelleri hedef alan bombalı saldırılarda ölü sayısı 290'a ulaştı. Polis 24 kişiyi gözaltına alırken, henüz saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı.

Ölenlerin büyük çoğunluğunun, Paskalya Yortusu ayinlerine katılan Sri Lankalılar olduğuna inanılıyor.

Telif hakkı Bestseller Image caption Holch Povlsen Bestseller'ın sahibi

Yetkililer, ölenlerin çoğunun henüz kimliğinin tespit edilemediğini ve hayatını kaybedenler arasında 36 yabancı ülke vatandaşının da bulunduğunu söyledi.

Kimliği tespit edilen yabancı kurbanlar ve geldikleri ülkeler şöyle;