Avrupa Taş Dengeleme Şampiyonası İskoçya'da yapıldı

Yalnızca taşları yatay ve dikey olarak dengeleyebilmek değil... Bunu yaparken estetik bir kompozisyon ortaya koyabilmek.

Kimilerine göre bir performans sanatı olan bu aktivitenin en iyileri Avrupa Taş Dengeleme Şampiyonası için bir araya geldi ve hünerlerini ortaya koydu.

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İskoçya'daki sahil şehri Dunbar'da gerçekleştirilen etkinlik iki güne yayılarak gerçekleşti.

Yarışmacılar Cumartesi günü, 30 dakika içinde en çok sayıda taşı, dikey şekilde dizebilmek için yarıştı.

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Pazar günü ise daha sanatsal bir yarışma için buluşuldu. Yarışmacılardan 3 saat içinde taş ya da başka bir cisim kullanarak yaratıcılıklarını sergilemeleri istendi.

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Yarışmanın organizatörü James Crai, AFP Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Taş dengeleme, en eski sanat dallarından biridir. İnsanoğlunun başlangıcına kadar uzanıyor." dedi.

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Bu yılki yarışmayı Fransa'dan "SP Ranza" kazandı.

İkinci ise Hollanda'dan Marianne Winter oldu.

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Birinci olan yarışmacı, 2020'de Amerika'nın Teksas eyaletinde yapılacak yarışmaya hak kazandı.