ABD, Hizbullah'ın mali kaynakları hakkında bilgi verecek kişi ya da kurumlara 10 milyon dolara kadar ödül vadetti

Telif hakkı Reuters Image caption Beyrut'ta Aşure Günü'nde sloganlar atan Hizbullah üyeleri

ABD, Lübnan'da Şii Hizbullah örgütünün finansmanını sekteye uğratabilecek kişi ya da kurumlara 10 milyon dolara kadar ödül vereceğini açıkladı.

Ödül alacakların; verecekleri bilgilerle Hizbullah'a bağışta bulunanların, örgütün mali işlemlerini kolaylaştıran kurumların, Hizbullah tarafından kontrol edilen şirket ya da yatırımların, örgüt adına faaliyet gösteren paravan şirketlerin tespit edilmesini sağlamaları gerekiyor.

Washington yönetiminin kararını, ortak basın toplantısı düzenleyen ABD Maliye Bakan Yardımcısı Marshall Blingslea, ABD Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Koordinatörü Nathan Sales ve ABD Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Güvenlik Müsteşarı Michael Evanoff kamuoyuna duyurdu.

ABD'nin, Hizbullah'ın Lübnan'daki siyasi rolünün ve bölgedeki nüfuzunun artmasından kaygı duyduğu biliniyor.

Hizbullah son yıllarda bazı milis güçlerini Suriye'ye göndermişti.

Örgüt Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ülkedeki iç savaş kazanmasına yardımcı olmayı amaçlıyordu.

Hizbullah'ın Yemen'de de ayrılıkçı Şii Husilere destek verdiği biliniyor.

Telif hakkı EPA Image caption Hizbullah lideri Hasan Nasrallah

1987'de 'terör örgütleri listesine' alındı

ABD Dışişleri Bakanlığı 1987 yılında Hizbullah'ı "yabancı terör örgütleri listesine" almıştı.

Washington yönetimi Hizbullah'ın İran'dan silah ve maddi destek aldığını, militanlarının da bu ülke tarafından eğitildiğini vurguluyor.

ABD Başkanı Donald Trump da sık sık Orta Doğu'da önceliklerinden birinin İran'ın etklinliğini azaltmak olduğunu vurguluyor.

Lübnan'da aynı zamanda siyasi bir parti olan Hizbullah'ın hükümette bakanları da var.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo geçen ay Lübnan'a yaptığı gezide bu ülkeye "İran ve Hizbullah'ın karanlık emelleriyle yüzleşmesi" çağrısı yapmıştı.

Lübnan Dışişleri Bakanı Gebran Bassil ise Hizbullah'ın "bir terör örgütü olmadığını" ve toplumun geniş bir kesiminden destek aldığını söylemişti.