Telif hakkı Reuters Image caption Eski Beyaz Saray Hukuk Danışmanı Don McGahn

ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu, eski Beyaz Saray Hukuk Danışmanı Don McGahn'i ifadeye çağırdı.

Komisyon, McGahn'in üyelerini, ABD Başkanı Donald Trump'ın adaletin tesisini engelleyip engellemediğine yönelik soruşturması kapsamında bilgilendirmesini istiyor.

21 Mayıs'ta ifadeye çağrılan McGahn'den, elindeki bazı belgeleri de 7 Mayıs'a kadar Komisyon üyeleriyle paylaşması istendi.

McGahn ise son gelişmelerle ilgili olarak bir açıklama yapmadı.

ABD'de eski FBI Başkanı ve özel yetkili savcı Robert Mueller'in, Rusya'nın Trump'ın kazandığı 2016'daki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarına yönelik 22 ay süren soruşturmanın ardından hazırladığı 448 sayfalık rapor geçen hafta bazı bölümleri çıkartılmış halde kamuoyuna açıklanmıştı.

Raporda, Trump'ın başkanlık kampanyası ile Rusya'nın komplo kurduğuna dair somut bir kanıta ulaşılamadığı ancak Başkan'ın farklı şekillerde soruşturmayı sekteye uğratmaya çalışıp çalışmadığı konusunda hukuki kanıtlar olmadığı belirtilmişti.

Telif hakkı AFP Image caption Robert Mueller ve Donald Trump

Önemli tanıklardandı

Don McGahn de Mueller'in soruşturmasındaki önemli tanıklardan biriydi.

McGahn'in, Trump'ın kendisinden, Adalet Bakanlığı'yla tamas kurarak Robert Mueller'ın görevden alınması gerektiğini söylemesini istediği ortaya çıkmıştı.

Bu talebi reddeden McGahn ise daha sonra istifa etmişti.

Demokratların çoğunlukta olduğu ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu'nun başkanı Jerry Nadler, Robert Mueller'in de komisyonda ifade vermesini istiyor.