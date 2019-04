İngiliz Guardian gazetesine konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, herhangi bir baskı hissetmediğini söyledi. İmamoğlu, "Bu kentte 16 milyon insan benim onlara hizmet etmemi ve seçildiğim görevi yerine getirmemi bekliyor" dedi.

Guardian gazetesinin iç sayfalarındaki haber, gazetenin Türkiye ve Orta Doğu muhabiri Bethan McKernan ile Gökçe Saraçoğlu'nun imzalarını taşıyor.

Ekrem İmamoğlu'nun Pazar günü Maltepe'deki "İstanbul'a Yeni Bir Başlangıç Buluşması"ndan izlenimler içeren haber için Guardian'ın kağıt baskısında ve internet sayfasında farklı başlıklar kullanılmış.

İmamoğlu'nun mülatattki cümlelerinden "Popülizm bitecek" gazetedeki haberin, "Seçimi kazandığımız açık" ise Guardian'ın internet sitesindeki haberin başlığı olarak seçilmiş. (Bethan McKernan, Twitter hesabında Ekrem İmamoğlu ile mülakatı Cuma günü öğleden sonra yaptıklarını yazmış)

Guardian'a göre Ekrem İmamoğlu 31 Mart'taki yerel seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı şoke etti ancak İstanbul'un kontrolü için verilen mücadele henüz bitmedi.

Haberden bazı satırlar şöyle:

"İmamoğlu'nun seçilmesi büyük oranda kapsayıcı ve uzlaşmacı söyleminin bir sonucuydu. Kendisi, Türkiye'nin kutuplaşmış siyasal sahnesini domine etmiş kışkırtıcı siyasetçilerden çok farklıydı. İmamoğlu yerel seçim kampanyası süresince, orta sınıf partisi CHP'den genelde uzak olan emekçi ve dindar AKP seçmenlerine de elini uzattı. Suriyeli mültecilerin Türk toplumuna entegre edilmeleri gerektiğinden söz etti."

'Çok sayıda AKP seçmeni bana neden onların partisinden aday olmadığımı sordu'

İmamoğlu, Guardian'a verdiği röportajda ise şunları söylemiş:

"Çok sayıda AKP seçmeni bana neden onların partisinden aday olmadığımı sordu. Onlardan oylarını değil dualarını istediğimde memnun oldular.

"Halkın ayrıştırıcı bir söylemi ve ayrımcı politikalarını kabul ettiğine inanmıyorum. Halen dünyada hakim anlayış popülism ancan popülism de nihayetinde bitecek. İnsanlara saygıyla davrananlar daima kazanır."

On election night as the initial results started to indicate a surprise CHP win, İmamoğlu held his ground, refusing to concede despite a premature victory announcement from Yıldırım.

"I didn't sleep for almost 48 hours and I think we held 13 press conferences in the 24 hours after polling stations closed," he said. "The official state agency was giving misleading numbers we knew were wrong. People were getting anxious and it was very stressful but we had to be sure we were right before we made a challenge."

İmamoğlu's victory puts him at the forefront of resurgent social democratic movements around the world. But although he is now being touted as a potential candidate to run against Erdoğan for president in 2023, İmamoğlu said he did not see himself as a figure on the world stage.

"I think that judgment should be made by others, not by me. My decisions and my path in politics are a result of the fact that I'm a good manager with 10 years' experience in getting things done," he said.

"I'm not even entertaining the thought of a rerun," İmamoğlu said. "It's clear we won. [The AKP] want to make people think otherwise, but it's over. It's time to move on."

"I don't want to be worshipped or feared. I just want you to work alongside me so we can do the best possible job for the people who elected us," the new mayor told several hundred employees, some of whom leaned over balconies and took out phones to film the speech. "We have a lot of work to do."