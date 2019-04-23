Trump'tan AB'ye Harley Davidson tepkisi: Ek gümrük vergilerine misillemeyle yanıt vereceğiz!

Telif hakkı Getty Images

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'nin Harley Davidson motosikletlerine getirdiği ek gümrük vergilerinin "adil olmadığını" söyledi ve misilleme yapacaklarını açıkladı.

Fox news muhabiri Maria Bartiromo Twitter mesajında "Harley Davidson, AB'nin gümrük vergileri nedeniyle zorda. Halihazırda yüzde 31 vergi ödüyorlar. Haziran 2021'de yüzde 66'ya çıkacak gümrük vergileriyle baş edebilmek için üretimlerini başka ülkelere kaydırmak zorunda kaldılar" dedi.

@realDonaldTrump tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin “Harley Davidson has struggled with Tariffs with the EU, currently paying 31%. They’ve had to move production overseas to try and offset some of that Tariff that they’ve been hit with which will rise to 66% in June of 2021.” @MariaBartiromo So unfair to U.S. We will Reciprocate! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 Nisan 2019

Trump bu mesaja "ABD için hiç adil değil. Misilleme yapacağız" diye yanıt verdi. ABD Başkanı, olası misilleme konusunda ayrıntı vermedi.

"Ticaret savaşını Trump başlattı'

İngiliz Independent gazetesi, konuyla ilgili haberinde ABD ile Avrupa Birliği ve Çin arasındaki ticaret savaşını ek gümrük vergileriyle Trump'ın başlattığına dikkat çekti.

Harley Davidson, ABD'ye misilleme olarak getirilen ek gümrük vergileri nedeniyle geçen yılın son çeyreğinde hiç kâr edemediğini açıklamıştı.

Şirket, bu vergilerin etkisini azaltabilmek için Çin ve Avrupa Birliği pazarlarına yönelik üretimin Tayland'da yapılacağını duyurmuştu.

Trump bir yıl önce ticaret savaşının "iyi olduğunu ve kolay kazanılabileceğini" savunmuştu.