Avrupa'nın kuzeyinde orman yangınları: Norveç'te yüzlerce kişi tahliye edildi

Telif hakkı Rogaland Kızıl Haç

Norveç'in güneyindeki Sokndal ilçesinde Salı gününden bu yana söndürülemeyen yangınlar, yüzlerce kişinin evini terk etmesine yol açtı.

Polis, iki gündür devam eden yangınların kontrol altına alınamadığını ve kuvvetli rüzgar sebebiyle daha da yayıldığını bildirdi. Bunun üzerine Sokndal ve çevresindeki 148 evde yaşayanlar tahliye edildi.

Norveç'te bugüne kadar nisan ayında bu büyüklükte bir yangının görülmemiş olması, bir ay içinde İsveç, Almanya ve İngiltere'de de güçlükle kontrol altına alınabilen orman yangınlarının çıkması; kıta genelinde endişe yarattı.

Avrupa Birliği'nin Avrupa Orman Yangın Bilgilendirme Sistemi'nden BBC'ye konuşan bir yetkili, "Bu dönemde Avrupa'da görülen yangınlar, ortalamanın çok üzerinde. Geçen on yıla göre bu dönem çok daha kötü durumda" dedi.

Aynı yetkili, az yağışlı bir kış geçmiş olması ve susuzluğun da bu ay meydana gelen orman yangınlarında rol oynadığını, uzun dönemli hava tahminlerinin de "umut vadetmediğini" söyledi.

'Yangın kontrolü yok'

Güneybatı Norveç'teki yangınların nasıl başladığı henüz belirlenmedi. Ancak polis, Sokndal yakınlarında 7,5 kilometre karelik bir alanın yandığını, yangının kıyı şehri Stavanger'e 100 kilometre kadar yaklaştığını belirtti.

Sokndal'da yaşayanların tahliye edilmesinin ardından, kurtarma ekipleri ilçeyi çevreleyen toprakları sulayarak yangının buraya ulaşmasına engel olmaya çalıştı.

Ancak saniyede 9 ile 11 metre arasında bir bölgeye yayılan yangınların, Sokndal'ın komşu kasabalarına da sıçramasından korkuluyor.

Güneybatı polisi yetkilisi Toralf Skarland, "Rüzgar hâlâ işimizi zorlaştıran bir etken ve hızlanırsa daha da kötü olacak. Ateşler büyük oranda yakmaya devam ediyor ve yangın kontrolü yok" dedi.

Ölü ve yaralının olmadığı bölgede polis, halkı buraya yaklaşmaması konusunda uyarıyor.

Tahliyelere yardımcı olan Kızıl Haç örgütü, ateşin tarlalara, hayvan barakalarına ve bazı küçük köylere çok yakın olduğunu söyledi. Yakınlardaki Lyngdal kasabasının da sınırına ulaştığını belirtti.

Kontrol edilemeyen diğer yangınlar

Nisan ayı boyunca sıcak havanın görüldüğü Avrupa'nın başka yerlerinde de kontrol edilemeyen yangınlar çıktı.

Salı günü İsveç'in güneyinde çıkan bir orman yangını da kontrol altına alınamayınca, onlarca kişi evlerinden tahliye edildi. Buradaki yangın, Çarşamba sabahı kontrol altına alındı.

Almanya'da 20 Nisan'da başlayan orman yangınları güçlükle kontrol altına alındı. Hava durumu servisi Almanları, eğer yağışsız hava devam ederse 2018'den daha da kurak bir yazın kendilerini beklediği konusunda uyardı.

Tarım meteorolojisi uzmanı Udo Busch, "Almanya'nın bitki örtüsünü etkilemeye başlayan koşullar 2019'da ülkenin birçok yerinde geçen yıldan çok daha kötü olacak" dedi.

İskoçya'nın üç farklı yerindeki ormanlarda bu hafta çıkan yangınlar da güçlükle kontrol altına alındı.

Avrupa'nın kuzeyini korkutan orman yangınlarının aksine, kıtanın güneyinde şiddetli yağış ve rüzgar var.

İtalya'nın Toskana bölgesinde bir kadın, şiddetli yağışlarda sürüklenen arabasından çıkamadığı için boğuldu. Sardinya bölgesinde de bir Fransız turist, şiddetli fırtına sebebiyle hayatını kaybetti.