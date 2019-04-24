Ayakkabısına ismi yazılan 3 yaşındaki göçmen çocuk, ABD sınırında tek başına ağlarken bulundu

Telif hakkı ABD Gümrük ve Sınır Koruma

3 yaşında bir göçmen çocuk, ABD sınırında tek başına ağlarken bulundu. ABD Sınır Devriyesi'nin Teksas'taki Rio Grande Vadisi'nde tek başına ağlarken bulduğu 3 yaşındaki çocuğun ayakkabısına, ismi ve bir telefon numarası yazılmıştı.

Çocuğu kucağına alıp en yakın sınır istasyonuna götüren Devriye görevlisinin fotoğrafı, ABD Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) tarafından Twitter'da paylaşıldı.

@CBP tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Early this morning, #USBP Agents found a 3-year-old boy alone and crying in a corn field in TX. He had his name & phone numbers written on his shoes. #CBP is attempting to reach his family. We believe the boy was with a larger group that ran when they encountered Agents. pic.twitter.com/0s0zwmFxih — CBP (@CBP) 24 Nisan 2019

Tweet'te, "Çocuğun büyük bir grupla birlikte olduğunu, grubun devriyeyi gördüğünde kaçtığını tahmin ediyoruz" yazıyor.

Yakınlardaki bir sınır istasyonuna götürülen çocuğun ailesi henüz bulunamadı.

Sınır güvenliğinden Rudy Karish, NBC televizyonuna yaptığı açıklamada "Rio Grande üzerinden ABD'ye girmeye çalışan bir göçmen grubu tarafından terk edildiğini düşünüyoruz" dedi.

"Sınır güvenliğini görünce korkan göçmenler, çocuğu tek başına bırakarak kaçmış olmalı."

NBC ve CNN'e göre hiçbir yarası bulunmayan ve sağlığı iyi olan çocuk, ailesi ya da yakınları bulunana kadar Sağlık ve İnsan Servisi'nin bakımında olacak.

Orta Amerika'dan gelip ABD'ye ulaşmaya çalışan, sayıları gittikçe artan göçmenler için sınır güvenliği de artırılıyor.

Telif hakkı Getty Images Image caption Meksika sınırından ABD'ye doğru yürüyen göçmenler

Pazartesi günü Meksika'da da ABD'ye girmeye çalışan yaklaşık 400 Orta Amerikalı göçmen yakalanmıştı.

Göçmenler Chiapas eyaletinde gözaltına alındı.

ABD Başkanı Donald Trump, bölgedeki diğer göçmenlerin de tutuklanması gerektiğini, aksi takdirde sınırdaki bir bölgenin tamamen kapatılacağını söyledi.

Sınırda yakalanan göçmenlerle ilgili son rakamlar

ABD Sınır Devriyesi'ne göre, 2019'un Ocak ve Mart ayları arasında toplam 207 bin 475 kişi, ABD'nin güneybatı sınırında yakalanarak gözaltına alındı.

Bunların 53 bin 77'si aileydi, 8 bin 975'i ise yanında büyükleri ya da ailesi olmayan çocuklardı.

Gözaltı sayısı mart ayında hızla yükseldi. Şubatta 66 bin 884 kişi gözaltına alınırken martta bu sayı 92 bin 607 oldu.

Mart ayında karşılaşılan bölünmüş aile ve terk edilmiş çocukların sayısı, 2014'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

CBP Yardımcı Komiseri Robert Perezi yaptığı açıklamada "Süreci yürütme ve tesisleri kontrol etmede, sistem genelinde bir acil durumla karşı karşıyayız" dedi ve ekledi:

"Ailelerin ve terk edilmiş çok sayıda çocuğun buraya akın etmesi sonucu oluşan insani kriz, CBP'yi, gözetimimiz altındaki bu insanların sürecini yönetmek ve bakımını üstlenmek üzere ciddi oranda kaynağı, hukuki yaptırım, ticaret ve seyahat birimlerinden kaydırmak zorunda bıraktı."

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Trump sorunun çözümü için ne yapıyor?

Trump, 2017'de başkanlık koltuğuna oturduğundan beri Meksika sınırındaki göçle ilgili sert bir tutum takınıyor.

"Büyük ve güzel" bir duvar inşa edilmesinin göçmen akınını durduracağına yönelik sözünü, 2016'daki seçim kampanyasından bu yana dile getiriyor. Meksika'yı "uyuşturucu, suç ve tecavüzcüleri ABD'ye getirmekle" suçluyor.

Bu doğrultudaki planları, 2018'in sonunda ülkeyi de bir çıkmaza soktu. Sınıra duvar inşa etmek için ihtiyacı olan 5,7 milyar doları (yaklaşık 33,5 milyar TL) Kongre'den alamayınca, bütçe onaylanmamış ve hükümet kapanmıştı.

Şubat ayında Kongre'nin bütçe planını suya düşürmek için ulusal acil durum ilan etmiş; böylece ordunun bütçesinden duvar yapımına para aktarmanın önünü açmıştı.

Başkan Trump, Meksika'yı, eğer belgesi olmayan göçmenlerin sınıra yığılmasını engellemek için daha fazla adım atmazsa, sınırı tamamen kapatmakla da tehdit etti.