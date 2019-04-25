Telif hakkı AFP Image caption Ömer Zeynelabidin

Sudan'da darbe sonrası yönetime el koyan Askeri Geçiş Konseyi'nin üst düzey üç üyesi istifa etti. Ömer Zeynelabidin, Celaleddin eş-Şeyh ve Babekir et-Tayyib'in istifaları, protesto gösterilerini sürdüren muhaliflerin en önemli talepleri arasındaydı.

Üç isim de İslamcı oldukları gerekçesiyle eleştiriliyor, devrik devlet başkanı Ömer el-Beşir'e de yakın bulunuyorlardı.

Askeri Geçiş Konseyi ile protestocuların liderleri arasındaki görüşmeler Çarşamba günü yeniden başlamıştı.

Protestocular, Konsey'in yönetimi hızla sivil bir hükümete bırakmasını istiyor.

'Temel ilkeler üzerinde anlaştık'

Başkent Hartum'da basın toplantısı düzenleyen Askeri Geçiş Konseyi Sözcüsü Şemseddin el-Kebbaşi, muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi ile temel ilkeler üzerinde anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Şemseddin el-Kebbaşi, "Bu ilkelerin ilki, Konsey ile Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri'nin birbirini tamamladığı ve Sudan'ı krizden çıkarma konusunda birlikte hareket edecekleridir" dedi.

Kebbaşi, Özgürlük ve Değişim Bildirgesi ile kalan görüş ayrılıklarının giderilmesi için de ortak bir komite oluşturduklarını açıkladı.

Telif hakkı Getty Images Image caption Sudanlı göstericiler

'Milyonların yürüyüşü'

Sudan'ın başkenti Hartum'da bugün Genelkurmay Başkanlığı önünde "milyonların yürüyüşü" adlı büyük bir protesto gösterisi düzenlenmesi bekleniyor.

Gösteri için ülkenin dört bir yanından çok sayıda kişi Hartum'a gitmeye başladı.

Protestolara öncülük eden Sudan Meslek Odaları tüm destekçilerine gösteriye katılmaları çağrısı yaptı.

Sudan'da Aralık ayında ekonomik kriz sebebiyle başlayan protestolar hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtı gösterilere dönüşmüştü.

Ordu 11 Nisan'da darbeyle yönetime el koymuş ve Sudan'da 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.