Telif hakkı PA Image caption Kızamık aşısı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) kızamık vakalarının tüm dünyada alarm verici düzeyde arttığı ve çocuklar için büyüyen bir tehlikeye dönüştüğü uyarısında bulundu.

UNICEF, 2019'un ilk 3 ayında 110 binden fazla kızamık vakası görüldüğünü açıkladı.

BM fonuna göre bu, geçen yılın ilk 3 ayına kıyasla yaklaşık yüzde 300 oranında bir artışa tekabül ediyor.

UNICEF, 2017 yılında çoğu çocuk yaklaşık 110 bin kişinin kızamık hastalığı sonucu hayatını kaybettiğini, 2016'da bu sayının yüzde 22 daha az olduğunu vurguladı.

Dünya çapında milyonlarca çocuğa kızamık aşısı yapılmadığına dikkat çeken UNICEF, bunun sadece gelişmekte olan ülkelerde değil, gelişmiş ülkelerde de gözlenen bir olgu olduğunu kaydetti.

UNICEF'e göre 2010-2017 döneminde her yıl 20 milyon çocuğa kızamık aşısı yapılmadı.

Gelişmiş ülkeler arasında kızamık aşısı yapılmayan çocukların sayısının en fazla olduğu ülke ABD.

Bu klasmanda, 2 milyon 593 bin çocuğa ilk kızamık aşılarının yapılmadığı ABD'yi, yaklaşık 600 bin çocukla Fransa ve 527 bin çocukla İngiltere izliyor.

Nijerya'da da 1 yaşın altındaki 4 milyon çocuğa ilk kızamık aşılarının yapılmadığı tespit edildi.

Telif hakkı LOWELL GEORGIA/SCIENCE PHOTO LIBRARY Image caption Kızamık hastası bir çocuk

UNICEF'e göre kızamık; ebola, verem ya da gripten daha bulaşıcı bir hastalık.

Virüs, enfeksiyonlu bir kişi bir odayı terk ettikten sonra, iki saat içinde o odaya girecek bir başka kişiye geçebiliyor.

Kızamık virüsü hava yoluyla bulaşıyor ve solunum yollarında enfeksiyona yol açıyor.

Böylece beslenme yetersizliği bulunan ya da aşı için çok küçük yaşta olan çocuklar açısından ölümcül sonuçlar ortaya çıkabiliyor.

Enfeksiyondan sonra kızamık için özel bir tedavi yok. Dolayısıyla aşılanma çocukların hayatını kurtarıyor.