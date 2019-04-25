Oscarlı oyuncu Rami Malek yeni James Bond filminde 'kötü adam' rolünde

Telif hakkı Reuters Image caption Malek son James Bond filminde kötü adam rolünde.

Oscarlı oyuncu Rami Malek 25. James Bond filminde 'kötü adam' karakterini canlandıracak.

Malek, Şubat ayında Bohemian Rhapsody isimli filmde Queen grubunun efsanevi solisti Freddie Mercury rolüyle en iyi erkek oyuncu dalında Oscar ödülüne layık görülmüştü.

Daniel Craig filmde beşinci ve son kez 007 rolünde oynayacak.

Filmin Jamaika'da yapılan lansmanına katılmayan ancak bir video mesaj gönderen Malek "Burada New York'ta bir yapımdayım ama tüm ekibe katılmaya can atıyorum" dedi.

Malek "Bay Bond'un 25. macerasında işlerini zorlaştırmak için elimden geleni yapacağım. Yakında görüşmek üzere" diye konuştu.

Telif hakkı Getty Images Image caption Bond oyuncuları Daniel Craig ve Lea Seydoux

Bunu izleyen Craig de yanıt olarak "korktuğunu" söyledi.

Filmde Raplh Fiennes M, Ben Whishaw Q, Naomie Harris Moneypenny, Lea Seydoux ise Madeleine Swann rollerinde.

Filmin yazarları arasında Fleabag dizisiyle büyük beğeni toplayan Phoebe Waller-Bridge de bulunuyor.

Gelecek yıl Nisan ayında gösterime girecek olan son James Bond macerasının ismi henüz açıklanmadı.