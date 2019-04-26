Telif hakkı Getty Images Image caption Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sarı Yelekliler hareketinin aylardır sürdürdüğü protesto gösterileri sonrası çalışanların ödedikleri gelir vergisinde indirim, emekli maaşlarında artış ve kamu hizmetlerinde reform sözü verdi.

Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında 5 milyar euroyu bulacak vergi indirimlerinin, kamu harcamalarının azaltılması ve şirketlerin vergi yasalarındaki boşluklardan yararlanmalarının önlenmesi ile finanse edileceğini söyledi.

Macron bununla birlikte Fransa halkının da daha fazla çalışması gerektiğini belirtti.

2000 euronun altındaki emekli maaşlarına yeni düzenleme getirileceğini duyuran Macron, emeklilik sisteminin daha adil olması ve emeklilik maaşının da en az 1000 euro olması gerektiğini kaydetti.

Macron ayrıca daha ademi merkeziyetçi bir yönetim sözü verdi; Fransa'da artık genel seçimlerde nispi temsil sisteminin de uygulanacağını, referandum için toplanması gereken imza sayısının da 4,5 milyondan 1 milyona indirileceğini açıkladı.

Fransa lideri kendisinin de mezun olduğu, birçok ünlü devlet yetkilisinin yetiştiği, "elitlerin okulu" olarak bilinen Ulusal İdarecilik Okulu'nun (ENA) da kapatılması ve yerine daha iyi bir eğitim kurumunun kurulması gerektiğini belirtti.

Emmanuel Macron açıkladığı önlemlerin, "hükümetinin rotasında köklü bir değişim olmadığının" da altını çizdi.

'Siyasal İslama yaklaşım konusunda taviz vermeyeceğim'

Macron, siyasal İslama yaklaşım konusunda ise taviz vermeyeceğini söyledi ve konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugünlerde laiklikten bahsederken aslında cumhuriyetin bazı mahallelerine yerleşmiş gettolaşmadan, din adına Cumhuriyetimizden kopmak isteyen bir siyasi projenin peşinden giden insanlardan bahsediyoruz."

Macron bu noktada, Fransa'daki bazı kuruluşların ülke dışı kaynaklı finansmanlarının daha sıkı kontrol edilmesi için de çaba harcayacağını söyledi.

Telif hakkı Getty Images Image caption Sarı Yelekliler protestolarına katılan bir gösterici

'Talepler adil ama kamu düzeni yeniden tesis edilmeli'

Sarı Yeleklilerin "adil talepleri" olduğunu kabul eden Macron, "müesses nizama güvenin azaldığını" kabul ettiğini ancak kamu düzeninin yeniden tesis edilmesi gerektiğini söyledi.

Macron, geçen hafta Pazartesi günü yapmayı planladığı açıklamasını, başkent Paris'teki Notre-Dame Katedrali'nde çıkan yangın nedeniyle iptal etmişti.

Fransa'da Kasım ayında akaryakıt yakıt vergisi zammını protesto amacıyla başlayan gösteriler zamanla yönetim ve düzen karşıtı bir isyana dönüşmüştü.

Hükümetin açıkladığı verilere göre, gösterilerde 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı. 8400'den fazla kişi gözaltına alınırken, 1000'e yakın yakın de göstericiye hapis cezası verildi.

Protestolar sonrası, eylemlerin sebebi olan sorunlara çözüm bulmak ve taleplere yanıt vermek için ülke çapında "ulusal müzakereler" düzenlenmişti.