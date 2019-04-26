Kuzey Kore: Putin, Kim Jong-un'un davetini kabul etti

Telif hakkı EPA Image caption Kim Jong-un ve Vladimir Putin

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı (KCNA), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ülkenin lideri Kim Jong-un'un davetini kabul ettiğini ve başkent Pyongyang'ı ziyaret edeceğini duyurdu. Ziyaretin tarihi ise açıklanmadı. Rusya'dan da henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

KCNA'nın haberinde, Kim Jong-un'un Vladimir Putin'i, iki lider arasında Perşembe günü Rusya'nın Vladivostok kentinde yapılan ilk görüşmede ülkesine davet ettiği bildirildi.

Haberde ayrıca Kim Jong-un'un Vladimir Putin'e, Kore Yarımadası'nda barış ve güvenliğin, ABD'nin tavrına bağlı olduğunu söylediği kaydedildi.

Kuzey Kore liderinin ABD Başkanı Donald Trump'ı, Şubat ayında Vietnam'da yapılan görüşmelerinde "tek taraflı bir yaklaşım" benimsediği için eleştirdiği de vurgulandı.

Vladivostok'taki görüşme sonrası iki ülkeden de olumlu açıklamalar yapılmış; Putin, Kuzey Kore'ye nükleer programına son vermesi için uluslararası güvenlik garantileri verilmesi gerektiğini söylemişti.

Telif hakkı Reuters Image caption Kim Jong-un ve Vladimir Putin

Trump-Kim görüşmesi sonuçsuz kalmıştı

Donald Trump ve Kim Jong-un arasında Vietnam'ın başkenti Hanoi'de yapılan görüşmede herhangi bir anlaşma sağlanamamaıştı.

Kuzey Kore nükleer silahsızlanma yönünde atacağı adımlar karşılığında ülkeye uygulanan ekonomik yaptırımların kaldırılmasını talep etmiş, ABD bu talebe olumsuz yanıt vermişti.

Pyongyang yönetimi, görüşmelerin sonuçsuz kalmasından ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu sorumlu tutuyor ve Pompeo'nun gelecekte yapılacak görüşmelerde Amerikan heyetinde olmamasını istiyor.

Sovyetler Birliği'nin 1991'de dağılmasının ardından Rusya ile Kuzey Kore arasındaki yakın ilişkiler soğumuş, Kuzey Kore ana müttefiki olarak Çin'e yaklaşmıştı.

Putin ise 2014 yılında Kuzey Kore'nin Sovyet döneminden kalan borçlarını iyi niyet göstergesi olarak silmişti.