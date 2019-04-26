'Rus ajanı' Maria Butina'ya ABD siyasetini Moskova lehine çevirmeye çalıştığı suçlamasıyla 18 ay hapis cezası

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ABD'de muhafazakar siyasi çevrelere girmeye çalışarak Amerikan politikasını Moskova lehine çevirmeye çalışmakla suçlanan Marina Butina'ya 18 ay hapis cezası verildi. Butina karar duruşmasında "Kendi hayatımı mahvettim" dedi.

Maria Butina, eski bir Rus hükümet yetkilisinin idaresi altında, "Amerikan politikası üzerinde güç ve etki sahibi Amerikalılarla gayri resmi irtibat hattı kurma" suçlamasını kabul etmişti.

Butina, Ulusal Silah Derneği'ne (NRA) girmeye çalıştığını da itiraf etmişti.

Avukatı, Butina'nın eski bir Rus yetkili ile işbirliği yapmasının, onu bir "Rus ajanı" yapmadığını savundu.

Temmuz'da tutuklanan ve daha önce suçlamaları kabul etmeyen 30 yaşındaki Butina, Aralık'taki duruşmada ise sadece komplo suçlamasını kabul etmişti.

Karar duruşmasında Butina, "Kendi hayatımı da mahvettim. ABD'ye kimsenin emriyle değil, umutla gittim, ama şimdi pişmanlık dışında hiçbir şey kalmadı" dedi.

Butina, verilen hapis cezasını yattıktan sonra ülkesine iade edilecek.

Mueller soruşturmasında yok

Avukatları ise ABD savcılığını, Butina hakkında son dakika casusluk iddiasında bulunmakla suçlamıştı.

Washington Post'un haberine göre Butina, Amerikalı yetkililerle işbirliği yapmayı kabul ettikten sonra, hakkında verilecek hapis cezasını yatıp ülkesine geri gönderilme talebinde bulundu.

30 yaşındaki Butina, Aralık ayındaki ifadesinde, kıdemli bir Rus yetkili ile işbirliği yaparak 2015'ten tutuklandığı Temmuz 2018 tarihine kadar ABD'deki Ulusal Silah Derneği NRA ve muhafazakar politikacılar çevresine girmeye çalıştığını kabul etmişti.

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Butina, ABD'deki başkanlık seçimleri öncesinde Amerikan politikasını etkileme girişiminde bulunduğu için tutuklanan ve hüküm giyen ilk Rus vatandaşı oldu.

Ancak Butina'nın davası, Donald Trump'ın bu seçimleri etkilemek amacıyla Rusya ile danışıklı iş yapıp yapmadığını soruşturan özel yetkili savcı Robert Mueller'in soruşturması kapsamına alınmayıp, Columbia Bölgesi savcılığı ve Adalet Bakanlığı ulusal güvenlik birimi tarafından görüldü.

Butina, yabancı bir hükümet adına gayri resmi ajan olarak çalıştığını kabul etmiş, ancak casusluk yaptığını reddedip bu suçlamaya maruz kalmamıştı.

Butina ifadesinde, eski Rus hükümet yetkilisi Alexander Torshin'in direktifi altında ve Amerikalı bir siyasi gizli ajan ile işbirliği halinde, ABD politikasını etkileyecek Amerikalılarla irtibat ağları geliştirmek üzere birkaç yıllık bir plan kapsamında çalıştığını kabul etmişti.

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Avukatları ise 19 Nisan'daki duruşmada Butina'nın ABD ve Rusya arasındaki siyasi ilişkileri geliştirme gibi iyi bir niyet taşıdığını, pişmanlık duyduğunu ve dava sürecinde yardımcı olarak hatasını düzeltmeye çalıştığını vurguladı.

Savcılık Butina için 18 ay hapis cezası talep ediyordu. Savcı yardımcısı Erik Kenerson, Butina'nın bilindik anlamda bir casus veya eğitimli istihbarat görevlisi olmasa da topladığı bilgilerin Rusya için önem taşıdığını vurguladı.

Avukatları ise Butina hakkındaki suçlamaların "spekülasyon ve tahminden ibaret olduğunu" ifade etti.

'Dostluk yemekleri'

Dava dosyasına göre, Butina'nın planı Mart 2015'te başladı. Takip eden iki yılda NRA'nın Cumhuriyetçi Parti üzerindeki etkisine dikkat çekerek Cumhuriyet Partisi'nin başkan adaylarıyla bağlantı kurabilmek için konferanslara katıldı, zengin Amerikalılarla "dostluk yemekleri" düzenledi ve Rusya'dan bir delegasyonun Washington'daki bir yemeğe katılımını organize etti.

Bu gruplarla bağ kurabilmek için Rusya'da silahlanma hakkı kampanyası yürüten bir grup kurdu ve eski Rus senatör ve merkez bankası başkan yardımcılığı görevinde bulunan ve NRA üyesi olan Torshin'e tercümanlık yaptı.

Butina ve Torshin, NRA liderlerini Aralık 2015'te Moskova'ya davet etti, onlara Rus politikacılarla toplantı yapmanın önemini vurguladı, Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile de başarılı bir toplantı ayarladı.

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Butina daha sonra Torshin'e yazdığı bir notta, "ABD'nin gelecek yönetimi ile gayri resmi bir iletişim kanalının temelini attığını" söyleyecekti.

Butina'nın ayrıca, Cumhuriyetçi Parti danışmanlarından Paul Erickson ile yakın bir çalışma yürütüp romantik ilişkiye girdiği belirtiliyor. Erickson hakkında da Şubat ayında bir yolsuzluk soruşturması açılmıştı.