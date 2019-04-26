Telif hakkı iSNA Image caption Oyuncu Muhammed Rıza Golzar

İran Radyo Televizyon Kurumu, 'Kim Milyoner Olmak İster?' televizyon şovunun bir benzeri olan 'Kazanan Ol' adındaki programı, üst düzey dini yetkililerden ve muhafazakarlardan gelen tepkiler üzerine geçici olarak yasakladı.

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, oyun üzerine kurulu programların ülkenin cesaretlendirmek istediği 'çalışkanlık ve üretim' politikasını tehlikeye attığını söyledi.

Bunun üzerine önde gelen vaizlerden Ayetullah Makarem Şirazi, bir fetva yayımlayarak nakit para ödülü vaat eden programların 'kumar' ve 'şans oyunu' olduğunu söyleyerek İslam dininde yasak olduklarını vurguladı.

İranlı aktör Muhammed Rıza Golzar'ın sunduğu program, yarışmacılara 1 milyar İran riyali (25 bin dolar) kazanma şansı verirken izleyicilerin de bir uygulama üzerinden dahil olarak para kazanmasını sağlıyordu.

Haber ajansları ise, İran Radyo Televizyon Kurumu'nu 'bir helal kumarhane' işletilmesine izin verdiği gerekçesiyle eleştirmişti.

Bunun üzerine kurum bu tarz televizyon programları hakkında bir soruşturma başlattığını duyurdu.

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Programın ülkede en az bir hafta yayından kaldırılması bekleniyor, programın sponsorluk sisteminin değiştirilmesi üzerine çalışıldığı da aktarılıyor.

Bu tarz başka bir program olan 'Beş Yıldız' da Instagram hesabından paylaştıkları bir mesajla bir hafta yayında olmayacaklarını belirtti.

İran daha önce de ABD ve Avrupa tarzı programları ülkeye uyarlamıştı.