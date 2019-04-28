İtalya'da maratona Afrikalı atletlerin alınmaması kararı tepkiler üzerine iptal edildi

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İtalya'nın kuzeyindeki Trieste kentinde düzenlenecek olan yarı-maratona Afrikalı atletlerin kabul edilmemesi kararı ırkçılık suçlamalarına neden oldu. Tepkiler ve soruşturma açılması talimatı üzerine organizatörler geri adım atmak zorunda kaldı.

5 Mayıs'ta yapılması planlanan Trieste Yarı Maratonu'nun organizatörleri yarışa yalnızca Avrupalı atletlerin kabul edileceğini açıkladı. Organizasyondan sorumlu Apd Miramar şirketinin başkanı Fabio Carini, Afrikalı atletlerin "sömürülmesine" yol açan bir sistem bulunduğunu ve bu soruna karşı önlemler alınmasını sağlamak amacıyla bu kararı aldıklarını açıkladı.

Bu karar, siyaset ve spor dünyası başta olmak üzere birçok kesimden tepki çekti. Merkez-soldaki Demokratik Parti'den Avrupa Parlamentosu milletvekili Isabella De Monte, "Atletlerin sömürülmesini bahane etmesinler, bu gibi sorunlar için başvurulması gereken merciler mevcut" dedi. De Monte bunun ayrımcı bir tasfiye teşkil ettiğini söyledi ve "Burada absürt bir durumla karşı karşıyayız. Profesyonel atletlerin bir yarışa katılmaları Afrika'dan geldikleri gerekçesiyle engelleniyor. Aylardır söylüyoruz: İşler çığırından çıkıyor, karanlık dönemlere dönüyoruz" diye tepki gösterdi.

İtalyan Solu partisi lideri Nicola Fratoianni de bu uygulamanın "her türlü spor kuralına, değerine ve etik normlarına aykırı" olduğunu belirtti ve olayı bir soru önergesiyle parlamentoya taşıyacaklarını açıkladı.

Luigi Di Maio: Delilik

Spordan sorumlu Başbakanlık Müsteşarı Giancarlo Giorgetti ise "menajerleri tarafından sömürülen ve çok düşük ücretler alan atletlerle" ilgili bir sorunun varlığını kabul ederken "ancak sorunlar böyle çözülmez" dedi. Aşırı sağcı Lig partisinden olan Giorgetti, "tüm tarafların dinlenmesi için bir soruşturma açılması" talimatı verdi.

Koalisyon hükümetinin diğer ortağı 5 Yıldız Hareketi lideri ve Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio da organizatörlerin kararını "delilik" diye tanımladı.

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İtalyan Atletizm Federasyonu olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda da organizatörlere ırkçılık ve ayrımcılık suçlamaları yöneltildi ve yarı-maratonun sponsorlarına da bu organizasyondan desteklerini çekmeleri çağrısı yapıldı.

"Bu sorunu farklı bir yolla gündeme getirmemiz gerekirdi"

Tepkiler üzerine organizatör Fabio Carini yeni bir açıklama yaparak karar değiştirdiklerini, Afrikalı atletlerin de yarışa kabul edileceğini söyledi.

Afrikalı atletlerin sömürülmesinin gerçek bir sorun olduğunu ve bunu gündeme getirmek için bir "provokasyonda bulunduğunu" belirten Carini öte yandan "Kabul ediyorum ki bu sorunu farklı bir yolla gündeme getirmemiz gerekirdi. Bu tercihimizin yol açtığı tepkilerden dolayı üzgünüm, bundan incinenler olduysa özür dilerim" dedi.

İtalyan basını ise Fabio Carini'nin, Lig lideri ve Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini'nin göçmen karşıtı politikalarına destek verdiğini vurguladı.

Il Fatto Quotidiano gazetesinin haberine göre Carini sosyal medyada "Avrupa dışından gelen ve yasa dışı yollarla sınırları aşan" göçmenlere karşı paylaşımlarda bulunmuştu.

Sporda ırkçılık tartışması

İtalya'da sporda ırkçılık sorunu, özellikle futbol maçlarında yaşanan olaylar nedeniyle sıklıkla gündeme geliyor. Nisan ayı başında Cagliari-Juventus maçında Juventuslu oyuncu Moise Kean'e yönelik ırkçı tezahüratların ardından geçen hafta da Milan-Lazio maçında Lazio taraftarları Milanlı Tiemoué Bakayoko'ya ırkçı tezahüratlarda bulunmuştu.

Milan-Lazio maçı öncesi de çoğunluğu Lazio fanatik grubu "Irriducibili" üyesi olan bir grup, faşist diktatör Benito Mussolini'nin öldürüldükten sonra ayaklarından asıldığı Loreto Meydanı yakınlarında Mussolini yanlısı bir eylem yapmıştı.

İnsan hakları örgütleri ve ırkçılık karşıtı eylemciler, aşırı sağcı-popülist koalisyon hükümetinin korku ve nefreti teşvik ederek ayrımcılığı körüklediğini savunuyor.