İran Dışişleri Bakanı Zarif, Trump'ın yaptırım kararıyla ilgili Fox'a konuştu: ABD'nin müttefikleri kızacak

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İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Trump'ın destekçisi olan kanallardan Fox'a konuştu. Trump'ın, İran'dan doğalgaz alan ülkelerin bir kısmına uygulanan yaptırım istisnasının kaldırılması kararının geri tepeceğini söyledi. "Türkiye mutlu değil" dedi.

Zarif, bu kararın sadece İran halkının hayatını zorlaştırmak için alındığını, ancak ABD'nin müttefiklerini kızdıracağını söyledi.

ABD'nin eski başkanı Barack Obama döneminde İran'la imzalanan nükleer anlaşmadan 2018'in mayıs ayında çekildiğini duyuran Trump, kasım ayında da yaptırımları yeniden uygulamaya başladı.

Ancak doğalgaz ihtiyacını İran'dan yaptığı ithalatla karşılayan 8 ülkeye, yeni bir çözüm bulana kadar altı aylık istisna uygulandı.

Yunanistan, İtalya, Japonya, Güney Kore ve Tayvan, bu altı ay içerisinde İran'dan doğalgaz alımını büyük oranda azalttı.

Ancak diğer üç ülke, Türkiye, Çin ve Hindistan, İran'dan doğalgaz almaya devam ediyor.

Geçen hafta Trump, tüm bu ülkeler için yapılan istisnanın 2 Mayıs'ta sona ereceğini açıkladı.

Zarif, Fox'a yaptığı açıklama bu uygulama için "Bu basit ve net bir şekilde baskıdır" dedi:

"Halk mutlu değil, Çin mutlu değil, Türkiye mutlu değil, Rusya mutlu değil, Fransa mutlu değil. ABD'nin müttefikleri bu olanlardan hiç memnun değil ve buna karşı koymanın yollarını bulacaklarını söylüyorlar.

"Bunu nasıl yapacaklarını onlar biliyor. Kendi geleceklerine bakmak, hayatlarının ABD tarafından yönetilmesini istiyorlarsa, bu onların elinde."

ABD'nin Ortadoğu'daki müttefiklerinin, özellikle Suudi Arabistan'ın İran'da bir rejim olması için ABD'ye baskı uyguladığını söyleyen Zarif, "ABD'yi bir çatışmanın içine itme eğilimlerini açıkça gösterdiler" dedi.

Bolton: Tamamen saçmalık

Bu röportajdan dakikalar sonra yayımlanan bir röportajda ise, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Zarif'e yanıt verdi:

"Bölgedeki müttefiklerinin Trump'ı İran'la bir çatışmaya zorladığını söylemek tamamen saçmalık. ABD ile Avrupalı müttefikleri arasındaki bir anlaşmazlık görüntüsü ise sadece onun gözlerine görünüyor."

Bolton, Zarif'in Çin ve Türkiye'nin mutsuz olduğuna yönelik sözleriyle ilgili de konuştu:

"Çinli şirketlerin yaptığı açıklamalar var, İran'dan doğalgaz almayı durduracaklarına dair. Birkaç hafta önce de Türk Dışişleri Bakanı'yla görüştüm. Daha o zaman İran doğalgazını almaktan kaçınmaları için atmaları gereken adımları görüşüyordum. Bu süreç nasıl sonlanacak göreceğiz. Biz pozisyonumuzu net bir şekilde açıkladık."