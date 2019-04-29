Sri Lanka, Paskalya saldırılarından sonra peçeyi yasakladı

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Sri Lanka'da 21 Nisan'da en az 250 kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin de yaralandığı intihar saldırılarından sonra kamusal alanda peçe takmak yasaklandı.

Sri Lanka Devlet Başkanı Maithruipala Sisirsena, kararı bugün yürürlüğe giren olağanüstü hal kapsamında aldığını duyurdu.

Sisirsena'nın ofisinden yapılan açıklamada, Müslüman kadınların kullandığı peçe ya da burkaya atıf yapılmadan, "ulusal güvenlik için yüzün tanınmasını engelleyecek her türlü örtünün" yasaklandığı belirtildi.

Pazar günü Paskalya ayini sırasında kiliseleri ve otelleri hedef alan saldırılarından bu yana ülkede olağanüstü güvenlik önlemleri uygulanıyor.

Radikal İslamcı militanların üstlendiği saldırılardan sonra onlarca zanlı gözaltına alındı. Ancak yetkililer, hala çok sayıda militanın yakalanamadığını söylüyor.

Nüfusun yüzde 10'u Müslüman

21 milyon nüfuslu Sri Lanka'da nüfusun yüzde 10'na yakını Müslüman. Ülkede kadınların çok azının peçe taktığı belirtiliyor.

Geçen hafta bir milletvekili güvenlik nedeniyle peçenin tamamen yasaklanmasını önermişti.

Cemiyet-ül Ulema adlı din adamları örgütü de kadınlara peçe kullanmamaları çağrısında bulunmuştu.

Kiliselerdeki Pazar ayinleri güvenlik nedeniyle iptal edilmişti. Askerlerin dün kiliseler ve camilerin çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldıkları ve sokaklarda devriye gezdikleri görüldü.

Saldırılarla bağlantılı olarak şu ana kadar 150 kişi gözaltına alındı. Sri Lanka makamları IŞİD'in 140 üyesinin aranmakta olduğunu açıkladı.