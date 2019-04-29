ABD, Tayvan Boğazı'na iki savaş gemisi gönderdi

Telif hakkı Getty Images Image caption 2018 yılında ABD'den satın alınan iki fırkateyn, Tayvan ordusuna törenle katılmıştı

ABD, Çin'in muhalefetine rağmen Tayvan Boğazı'na iki savaş gemisi gönderdi. Trump yönetiminin kararının iki ülke arasındaki gerilimi daha da artırabileceği belirtiliyor.

Ticaret savaşları, ABD'nin Çin'e yaptırımları ve Güney Çin Denizi'nde Pekin'in askeri ağırlığını artırmasının yanı sıra Tayvan da iki ülke arasındaki gerginlik başlıklarından biri olarak yer alıyor.

ABD 7'inci filosunun sözcüsü olan Clay Doss, William P. Lawrence ve Stethem isimli savaş gemilerinin Tayvan Boğazı'ndan geçişinin, "ABD'nin özgür ve açık bir Hint-Pasifik taahhüdünü gösterdiğini" söyledi.

Clay Coss, savaş gemilerinin geçişi sırasında "sıra dışı bir durumla" karşılaşmadıklarını belirtti.

Tayvan Savunma Bakanlığı ise gemilerin boğazdan geçerek kuzeye gittiklerini duyurdu.

Çin'den savaş gemilerinin intikali ile ilgili henüz açıklama yapılmadı. Ancak Pekin, Çarşamba günü bir Fransız savaş gemisinin Tayvan Boğazı'ndan geçişini "yasadışı" olarak nitelemişti.

ABD, ülkenin en büyük silah ihracatçısı

Çin son dönemde "23'üncü eyaleti ve kutsal Çin toprakları' olarak kabul ettiği Tayvan üzerindeki baskısını artırıyor.

ABD'nin ise Tayvan'la diplomatik ilişkisi bulunmamakla birlikte, çeşitli anlaşmalar gereği Tayvan'ı koruma altında tutuyor ve bu ülkeye silah satıyor.

Pentagon'un açıkladığı verilere göre ABD, 2010 yılından bu yana Tayvan'a 15 milyar dolarlık silah sattı.

180 kilometre genişliğindeki Tayvan Boğazı, Çin'le Tayvan'ı birbirinden ayırıyor.

Pekin'in Tayvan'la ilgili kaygılarının Çin'in bu yılki savunma bütçesine de yansıması bekleniyor.

Telif hakkı Getty Images Image caption Tayvan Boğazı, Çin ana karası ile Tayvan adasını birbirinden ayırıyor

Çin, Tayvan'ı kendi toprağı olarak görüyor

Çin lideri Şi Jinping, Yeni Yıl konuşmasında, Çin'in hükümranlığını kabul etmemesi halinde Tayvan'a saldırabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Pekin son birkaç yıldır Tayvan adası yakınlarında savaş uçakları ve gemilerinin katıldığı tatbikatlar düzenliyor.

Pekin ayrıca uluslararası alanda tecrit etmeye çalıştığı Tayvan'la, diplomatik ilişkileri olan az sayıdaki ülkeye de baskı uyguluyor.

1949 yılında Çin iç savaşı sırasında, komünistlere yenilen milliyetçiler, Tayvan adasına kaçmışlardı.

Nüfusunun %90'ından fazlası Han kökenli Çinli olan Tayvan, Çin ile ticari ve kültürel ilişkileri bulunmakla birlikte, ülkenin demokratik niteliğini de korumak istiyor.