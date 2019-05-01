Fotoğraflarla: Dünyada 1 Mayıs kutlamaları
1 Mayıs İşçi Bayramı, Rusya'dan Güney Afrika'ya dünyanın birçok ülkesinde coşkuyla kutlandı.
Rusya'nın birçok kentinde 1 Mayıs kutlamaları düzenlendi. En büyük gösteri Moskova'da Kızıl Meydan'da oldu.
Endonezya'nın başkenti Cakarta'da büyük bir yürüyüş yapıldı, zaman zaman göstericilerle polis arasında gerginlikler yaşandı.
Hong Kong'daki gösterilerde "Köle değil, işçiyiz" denilerek göçmen işçilerin sorunlarına dikkat çekildi.
Fransa'da ise polisle göstericiler arasında çatışmalar çıktı. Paris'teki gösteride polis müdahalesi sonucu en az 160 kişinin gözaltına alındığı bildiriliyor.
Güney Afrika'nın Durban kentinde sendikalar 1 Mayıs nedeniyle gösteri düzenledi.
Pakistan'ın Lahor kentinde düzenlenen gösterilere kadınların yoğun katılımı dikkat çekti. Lahor'da da "Köle değil, işçiyiz" sloganları dikkat çekti.
Almanya'da 1 Mayıs festival havasında kutlandı.
Bangladeş'in başkenti Dakka'da ise tekstil işçileri de gösterilere katıldı. Ana slogan, "Esnek çalışmaya son!" oldu.
İspanya'nın başkenti Madrid'deki 1 Mayıs gösterileri, "Mücadele devam ediyor... Haklar, Eşitlik, Uyum... Önce İnsan" yazılı pankartlar taşındı.
Filipinler'in başkenti Manila'da 1 Mayıs yürüyüşü aynı zamanda Devlet Başkanı Duterte'ye karşı protesto gösterilerine dönüştü.
İtalya'nın Torino kentinde de polis ile göstericiler arasında gergin anlar yaşandı.
Ukrayna'nın Lugansk şehrinde de 1 Mayıs gösterilerine çok sayıda kişi katıldı.
Ramallah - Batı Şeria'da 1 Mayıs yürüyüşü...
Londra'daki 1 Mayıs yürüyüşü ise Trafalgar Meydanı'nda sona erdi.
Dünyada 1 Mayıs kutlamaları