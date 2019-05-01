Fotoğraflarla: Dünyada 1 Mayıs kutlamaları

  • 1 Mayıs 2019

1 Mayıs İşçi Bayramı, Rusya'dan Güney Afrika'ya dünyanın birçok ülkesinde coşkuyla kutlandı.

Moskova Kızıl Meydan 1 Mayıs Telif hakkı AFP

Rusya'nın birçok kentinde 1 Mayıs kutlamaları düzenlendi. En büyük gösteri Moskova'da Kızıl Meydan'da oldu.

Moskova 1 Mayıs Telif hakkı Getty Images
1 Mayıs Moskova Telif hakkı Getty Images

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da büyük bir yürüyüş yapıldı, zaman zaman göstericilerle polis arasında gerginlikler yaşandı.

1 Mayıs Endonezya Telif hakkı AFP

Hong Kong'daki gösterilerde "Köle değil, işçiyiz" denilerek göçmen işçilerin sorunlarına dikkat çekildi.

Hong Kong 1 Mayıs Telif hakkı Getty Images

Fransa'da ise polisle göstericiler arasında çatışmalar çıktı. Paris'teki gösteride polis müdahalesi sonucu en az 160 kişinin gözaltına alındığı bildiriliyor.

Strasburg 1 Mayıs Telif hakkı AFP
Paris 1 Mayıs Telif hakkı Getty Images
Strasbourg Telif hakkı AFP
Image caption Strasbourg - Fransa

Güney Afrika'nın Durban kentinde sendikalar 1 Mayıs nedeniyle gösteri düzenledi.

Durban Telif hakkı Getty Images

Pakistan'ın Lahor kentinde düzenlenen gösterilere kadınların yoğun katılımı dikkat çekti. Lahor'da da "Köle değil, işçiyiz" sloganları dikkat çekti.

Pakistani labour union workers hold placards and shout slogans as they march during a May Day rally Telif hakkı AFP

Almanya'da 1 Mayıs festival havasında kutlandı.

Members of the 'D"Leonhardstoana' costume group wear traditional dresses as they dance during the maypole festival in southern Germany Telif hakkı Getty Images
1 Mayıs Hamburg Telif hakkı Getty Images
Image caption Hamburg - Almanya

Bangladeş'in başkenti Dakka'da ise tekstil işçileri de gösterilere katıldı. Ana slogan, "Esnek çalışmaya son!" oldu.

Dakka - Bangladeş Telif hakkı Getty Images
Image caption Dakka - Bangladeş

İspanya'nın başkenti Madrid'deki 1 Mayıs gösterileri, "Mücadele devam ediyor... Haklar, Eşitlik, Uyum... Önce İnsan" yazılı pankartlar taşındı.

Madrid Telif hakkı Getty Images

Filipinler'in başkenti Manila'da 1 Mayıs yürüyüşü aynı zamanda Devlet Başkanı Duterte'ye karşı protesto gösterilerine dönüştü.

Manila - Filipinler Telif hakkı Getty Images

İtalya'nın Torino kentinde de polis ile göstericiler arasında gergin anlar yaşandı.

Torino - İtalya Telif hakkı Getty Images

Ukrayna'nın Lugansk şehrinde de 1 Mayıs gösterilerine çok sayıda kişi katıldı.

Lugansk 1 Mayıs Telif hakkı Getty Images

Ramallah - Batı Şeria'da 1 Mayıs yürüyüşü...

Ramallah Telif hakkı Getty Images

Londra'daki 1 Mayıs yürüyüşü ise Trafalgar Meydanı'nda sona erdi.

Londra 1 Mayıs Telif hakkı TWITTER/ITF

Dünyada 1 Mayıs kutlamaları

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