Japonya İmparatoru Akihito sade bir törenle tahttan feragat etti

Japonya İmparatoru Akihito, 30 yıldır sürdürdüğü görevinden Tokyo'daki İmparatorluk Sarayı'nda düzenlenen sade bir törenle feragat etti.

85 yaşındaki Akihito sağlık sorunlarını gerekçe göstererek, tahttan azlini istemişti.

İmparator, Saray'daki tören salonunda kısa bir konuşma yaptı, "Japonya ve dünya için, barış ve refah" diledi.

"Halka beni kabul ettikleri ve destekledikleri için teşekkür ediyorum" diyen Akihito, "İmparatoriçe ile birlikte, ülkemizin ve dünyanın mutluluğu için dua ediyoruz" şeklinde konuştu.

Tören salonundan çıkışta eşi Michiko ile birlikte salonu dolduran yaklaşık 300 kişiyi de başı ile selamladı.

Erken saatlerde gerçekleşen özel törenlerde, Akihito geleneksel kıyafetler içinde, tahttan feragatini temsili olarak hanedan atalarına bildirdi.

Ardından İmparatorluk Sarayı'ndaki Matsu-no-Ma salonundaki ana törene geçildi.

Japon halkı da ilk kez izledi

Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile Veliaht Prens Naruhito ve Prenses Masako bu törende hazır bulundu.

Yaklaşık 10 dakika süren sade tören sırasında, imparatorluk kahyaları, aralarında kılıç ve mücevherlerin bulunduğu hanedan sembollerini salona getirdi.

Çeşitli ritüellerin yerine getirildiği feragat seramonisine, dünyanın geri kalanı ile birlikte Japon halkı da ilk kez tanıklık etti.