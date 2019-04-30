Telif hakkı Getty Images

Japonya İmparatoru Akihito bugün Tokyo'da düzenlenen törenle tahttan feragat etti. Akihito, 200 yıldan uzun süre sonra bunu yapan ilk Japon imparatroru oldu.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, İmparatorluk Sarayı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada 85 yaşındaki Akihito'ya halkına hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Akihito da konuşmasında ülkesine tahtta bulunduğu 30 yıl boyunca kendisine verdiği destekten dolayı teşekkür ettiğini söyledi, "Japonya ve dünya için, barış ve refah diliyorum" dedi.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Japon İmparatoru sade bir törenle tahttan feragat etti

Oxford Üniversitesi'nde eğitim gördü

Akihito'nun oğlu Veliaht Prensi Naruhito yarın tahta geçecek.

59 yaşındaki Naruhito geleneklerine bağlı seleflerinden pek çok yönden farklı.

Ailesine ve akademik hayatına öncelik vermesi dikkat çekiyor.

Naruhito babasından farklı olarak doğumundan itibaren ülkenin veliaht prensiydi. Kendi eğitimini görme ve gençliğinde hayallerinin peşinden koşma imkanı buldu.

Tokyo'nun prestijli Gakushuin Üniversitesi'nde tarih bölümünü bitirdikten sonra İngiltere'de Oxford Üniversitesi'nde eğitimine devam etti.

Londra'daki Thames Nehri'nde ulaşımın tarihini inceledi. Ardından Tokyo'ya döndü, doktora tezini su kanalları üzerine yaptı.

Telif hakkı Getty Images

1991 yılından itibaren imparatorluk için daha fazla sorumluluk almaya başlayan veliaht prensi, akademi dünyası ve küresel su kaynaklarıyla ilgili meselelere ilgi göstermeyi sürdürdü.

2007-2015 yılları arasında Birleşmiş Milletler'in Su ve Sanitasyon Danışma Kurulu'nun onursal başkanlığını yaptı.

Eşi eski bir diplomat

Prens Naruhito 30 yaşına kadar ailesiyle yaşadıktan sonra evden ayrıldı.

Naruhito için ailesinin ne kadar önemli olduğu, eşi Veliaht Prensesi Masako strese bağlı "uyum bozukluğu" yaşayınca daha da görünür oldu.

Eski bir diplomat olan Masaka'ya imparatorluk yaşamı ve bir oğlu olması için gördüğü baskılar sonrası 2004 yılında bu teşhis kondu.

Telif hakkı Reuters

Naruhito karısını kamusal görevlerini yerine getirmediği yönündeki eleştiriler karşısında korudu. Kız çocukları Prenses Aiko'nun büyürken hep yanında oldu.

Prenses Aiko'nun kendisi de tahta kimin geçeceği konusundaki tartışmalara konu olmuştu.

Japonya'da imparatorluk yasalarına göre yalnızca erkekler tahta geçebiliyor.

2004'te dönemin başbakanı Junichiro Koizumi Aiko'nun tahta geçebilmesi için yasalarda bir değişiklik yapılmasını önerdi.

Ancak Aiko'nun kuzeni Prens Hisahito 2006 yılında doğduğunda erkek varis ortaya çıkınca bu planlar bir aciliyet olmaktan çıktı.

Reiwa (güzel uyum) dönemi başlayacak

Narihuto yarın imparator olarak tahta çıktığında Japonya'da Reiwa (güzel uyum) dönemi başlayacak.

Yeni imparatorluk çağının ismi Reiwa, Japonya'nın en eski şiir antolojisi Manyoshu'dan alındı.

Telif hakkı Getty Images

İmparatorluk çağı isimleri, 1300 yıldan fazla Çin klasiklerinden seçilmişti.

Araştırmalara göre Japon vatandaşlarının yüzde 70'i bu isimden memnun ve tahta çıkacak olan Naruhito'yu destekleyenlerin sayısı fazla.

Ülkede imparatorların rolü daha çok temsili.

Ancak İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra doğan Naruhito, yeni dünyaya uyum sağlamak için bazı değişiklikleri zorlayabilir.

Kızının imparatoriçe olmasını yasaklayan kanunlarda değişiklik istemesi de muhtemel.