Venezuela'da muhalif lider Guaido ordudan destek istedi, hükümet 'Darbe girişimini bastırıyoruz' diyor

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Venezuela'da Ocak ayında kendisini Geçici Devlet Başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido halka 'Özgürlük Operasyonu'nun son aşamasını başlatma, orduya da kendisine destek olma çağrısı yaptı. Venezuela hükümetinden ise "Darbe girişimini bastırıyoruz" açıklaması geldi.

Reuters ajansının haberine göre sosyal medyada paylaştığı bir videoda askeri üniformalı bir grup askerin yanında görülen Guaido, "Askeri güçler doğru kararı verdiler ve şimdi Venezuela halkının desteğine güveniyorlar" dedi.

Guaido, başkent Caracas'taki bir askeri hava üssünde yaptığı konuşmada Maduro'nun "hükümet darbesini" bitirmek için Venezuelalılara ve ordu mensuplarına destek çağrısında bulundu.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino ise ordunun Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşru hükümetini desteklediğini söyledi.

İletişim Bakanı Jorge Rodriguez ise darbe girişiminin arkasında "muhalefetle bağlantılı bir grup hain askerin" olduğunu söyledi.

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İspanya: Venezuela kan gölüne dönebilir

İspanya Hükümet Sözcüsü Isabel Celaa ise Venezuela'nın "kan gölüne" dönebileceği uyarısında bulundu.

Muhalif lider Maduro ise 23 Ocak'ta kendisini ülkenin geçici devlet başkanı ilan etmişti.

Maduro Guaido'yu kendisini devirmeye çalışan bir "ABD kuklası" olarak niteliyor.

Yakın geçmişte Guaido'nun dokunulmazlığı da kaldırılmıştı.

Hükümete destek veren Anayasa Komisyonu'nun başkanı Diosdado Cabello, Guaido liderliğindeki muhalefetin "La Carlota Hava Üssü'nü ele geçirmeye girişiminin başarısız olduğunu" söyledi.

Cabello, Maduro destekçilerine de başkanlık sarayına yürüyüş düzenlemeleri çağrısında bulundu.

Reuters'ın haberine göre başkentteki askeri üse gelen güvenlik görevlileri, Guaido ve kendisine destek verdiğini söylediği askeri üniformalı bir gruba biber gazı ile müdahale etti.

Guaido 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nda "Venezuela tarihinin en büyük protesto gösterilerini" düzenleyeceklerini söylemişti.