Kampta ateşe düşen 7 aylık yeğenini tedavi için İngiltere'ye getiren Iraklı sığınmacı sınır dışı edilecek

Telif hakkı İSMAİL AİLESİ Image caption "Irak'a geri gitmektense ölürüm daha iyi" diyen Najat İbrahim İsmail, sınır dışı edilmesi durumunda üç çocuğu ve eşinden ayrılmak zorunda kalacak

İngiltere'de yaşayan ve Fransa'da mülteci kampında ateşe düşen yedi aylık yeğenini tedavi için kaçak yollardan ülkeye getiren bir Iraklı Kürt sığınmacının yarın sınır dışı edilmesi bekleniyor.

Yeğeniyle birlikte, çocuğun ailesini de arabasında İngiltere'ye getiren 35 yaşındaki Najat İbrahim İsmail, insan kaçakçılığından suçlu bulunmuş ve 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. İngiltere yasaları, 12 aydan uzun süre hapis yatan yabancı ülke vatandaşlarının sınır dışı edilmesini öngörüyor.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesinin haberine göre, İsmail'in kardeşinin kızı Rwen Tahsin İbrahim, Fransa'daki Dunkirk Grand-Synthe mülteci kampında ateşe düştü.

Çocuğun yüzünde ve vücudunda ağır yanıklar oluştu. Rwen, Fransa'da yanık tedavisinden sonra kampa geri götürüldü.

'Yeğenimin fotoğrafını görünce 10 gün uyuyamadım'

İsmail'in kardeşi Tahsin İbrahim, bir Fransız 5 televizyonuna, kamptaki koşulların iyi olmaması nedeniyle çocuğunun enfeksiyon kapmasından endişe ettiklerini söyledi.

Bir İngiliz vatandaşıyla evli olan üç çocuk babası İsmail de mahkemede, "kazayı duyduktan ve yeğenimin kampta sargılar içindeki fotoğrafını görünce 10 gün uyuyamadım. Benim çocuklarım İngiltere'de bir rüyayı yaşıyorlar. Kardeşim çocukları da benim çocuklarım gibi. Onların kampta eziyet çekmesini istemedim. Yeğenimin aldığı yanıklar nedeniyle hayatta kalamayacağından endişe ettim" dedi.

Haziran 2016'da gözaltına alınan İsmail, "Tüm bunları yeğenimin hayatını kurtarmak için yaptım. Cezamı da çektim. Yeniden cezalandırılmamalıyım. Karımdan ve çocuklarımdan ayrılmak istemiyorum. Irak'a geri gitmektense ölürüm daha iyi" diye konuştu.

Avukatı Hannah Baynes de "İsmail bir işkence kurbanı ve şimdi gözetim kampında tutuluyor. Yarın sınır dışı edilecek. Kararı durdurmaya çalıyoruz" dedi ve İsmail'in Irak'ta yeniden işkence görebileceğini söyledi.

Bu arada, İngiltere'de yeniden tedavi altı alınan bebeğin büyük oranda iyileştiği belirtiliyor.