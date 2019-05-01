Telif hakkı AFP Image caption Julian Assange

WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange 50 hafta hapis cezasına çarptırıldı.

47 yaşındaki Assange, Londra'daki Southwark Kraliyet Mahkemesi tarafından kefaletle serbest bırakılma koşullarını ihlal etmekten suçlu bulundu.

Yargıç, Assange'ın faaliyetlerinin "yasaların ciddi şekilde ihlali" anlamına geldiğine hükmetti.

Assange, duruşmada okunan mektubunda kendisini "zor koşullarla mücadele ederken bulduğunu" ve "kendisi tarafından saygısızlığa uğratıldığını düşünen herkesden özür dilediğini" söyledi.

Assange'ın avukatları, müvekkillerinin, 7 yıl boyunca kaldığı Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nde hapis hayatı yaşadığını öne sürmüştü.

İsveç'te kendisine yöneltilen cinsel saldırı suçlamalarını reddeden Assange ise ABD'ye iade edilmesini engellemeye çalıştığını söylüyordu.