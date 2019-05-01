Paris'teki 1 Mayıs gösterilerine polis müdahalesi: 'En az 160 gözaltı'

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Fransa'nın başkenti Paris'teki 1 Mayıs gösterilerinde, programın başlamasından saatler önce aşırı-sol gruplarla polis arasında çatışmalar çıktı, Fransız basınına göre en az 160 protestocu gözaltına alındı.

Paris'in güneyindeki Montparnasse bölgesindeki olaylarda, yüzlerce 'Siyah Blok' aktivisti, yürüyüşün başlamasından yaklaşık 1,5 saat önce toplanan kalabalığın önlerini zorlayarak, polise şişe ve benzeri madde attı.

Çevik kuvvet polisi, kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı.

Olay yerindeki gazeteciler, hem protestocular hem de polisler arasından yaralananlar olduğunu belirtiyor.

Fransız haber ajansı AFP, bir kişinin başından yaralandığını bildirdi.

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'Siyah Blok' harekerindeki hükümet karşıtı protestocular, şiddet eylemlerinde bulunmaları halinde tanınmalarını engellemek için siyah giyindikleri için bu ismi alıyorlar.

Son aylarda 'Sarı Yelekliler'in protesto gösterilerine sahne olan Fransa'da, 1 Mayıs gösterilerinin şiddetli geçme ihtimaline karşı yoğun güvenlik önlemleri alınmıştı.

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Ülke genelinde Çarşamba günü işçi sendikaları ve binlerce protestocu, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarını protesto etmek için sokaklarda.

1 Mayıs gösterileri, Macron'un 5 milyon euroluk vergi kesintilerine ilişkin politikasını açıklamasından günler sonra gerçekleşiyor.

Yetkililer, Fransa'dan ve Avrupa çapından gelen 2 bin 'Siyah Blok' eylemcisinin 1 Mayıs protestolarına katılmasını beklediklerini açıklamışlardı.