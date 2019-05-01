Telif hakkı Reuters Image caption Semenya 400 metrede gelmiş geçmiş en hızlı kadın atlet.

Güney Afrikalı atlet Caster Semanya, Uluslararası Atletizm Federasyonu'nun (IAAF) kadın sporcuların testesteron seviyelerinin kısıtlanması kararına karşı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nde (CAS) açtığı davayı kaybetti. Semenya ve cinsel gelişim farkları olan diğer atletler, 400-1600 metre koşularında yarışabilmek için ya ilaç alacaklar ya da kategori değiştirmek zorunda kalacaklar.

28 yaşındaki Semenya IAFF'in kısıtlamasının "adil olmadığını" savunmuş ve "Doğal, doğduğum gibi koşmak istiyorum" demişti.

CAS ise Semenya'nın itirazını reddetmekle birlikte, "bu kısıtlamanın gelecekte nasıl uygulanacağı konusunda ciddi kaygıları olduğunu" da vurguladı.

Mahkeme kararında, cinsel gelişim farklılığı olan atletlere karşı ayrımcılık yapıldığını kabul etti ancak ayrımcılığın "Atletizm sporunun bütünlüğünü korumak için gerekli, makul ve ölçülü" olduğunu vurguladı.

Ancak CAS testesteron kısıtlamasının uygulanması alanındaki kaygılarını şöyle sıraladı;

Atletlerin IAAF'in belirlediği sıkı testesteron seviyesi kurallarını bilmeden ihlal edebilme endişesi

1500 metre ve üstü mesafelerde yüksek düzeyde testesteronun avantaj sağlayıp sağlamadığı konusundaki sorular

Atletlerin yeni kurallara uymasında çıkabilecek pratik sorunlar

CAS ayrıca, daha fazla kanıt bulunana dek 1500 metre ve üstü mesafelerde kuralın uygulanmasının geciktirilmesini istedi.

Yeni kurallar 8 Mayıs'ta yürürlüğe gircek. CAS'ın kararıyla, Katar'ın başkenti Doha'da Eylül ayında yapılacak Dünya Atletizm Şampiyonasına katılan atletlerin bir hafta içinde ilaca başlaması gerekecek.

Katıldığı son 29 yarışı kazandı

800 metrede 2 Olimpiyat, 3 de dünya şampiyonluğu bulunan Semenya, bu mesafede katıldığı son 29 yarışı da kazandı.

Ancak 2009'da başlayan yükselişinin ardından, Semenya'nın diğer sporcular karşısındaki biyolojik avantajı tartışılmaya başlandı.

10 yıl önce Güney Afrikalı sporcuya yapılan cinsiyet testinin sonucu kamuoyuna açıklanmadı ancak medyada yer alan haberlerde Semanya'nın hem erkek hem de kadın özellikleri gösterdiği ve normalden yüksek testesteron değerleri bulunduğu belirtilmişti.

Cinsel gelişim farklılıkları olan insanlarda, tipik cinsel gelişim görülmüyor.

Hormonları, genleri, üreme organları hem erkek hem de kadın özelliklerinin bir karışımından oluşabiliyor.

IAAF'in 2017'de yaptırdığı araştırmaya göre, testesteron seviyesi yüksek kadın atletler rakiplerine göre daha avantajlı oluyor ve performansı yüzde 3 oranında artırabiliyor.

Ancak Semenya ve avukatları bu araştırmanın sonuçlarını kabul etmiyordu.