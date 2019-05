2019'un en iyi yemek fotoğrafları

2019 Yemek Fotoğrafçısı Yarışması'nda birincilik ödülünü Çinli sanatçı Jianhui Liao kazandı.

Telif hakkı Jianhui Liao

Liao, yukarıdadaki "Kazan Eriştesi" adını verdiği fotoğrafta Çin'in Hebei eyaletinde Tanrıça Nuwa'ye yönelik kutlamaları görüntülemişti.

Shexian bölgesinde yıllık festival kapsamında köylüler Qing Hanedanı kostümlerini giyerek Nuwa'nın yaşgününü öğlende erişte yiyerek kutluyor.

Liao bu fotoğrafıyla 5000 sterlinlik para ödülünün de sahibi oldu.

Jüri başkanı Andy Macdonald, "Bu fotoğraf Liao'nun seçtiği bir topluluk festivali konu itibariyle hem çok güzel hem de atmosferik. Rekabet amansızdı. 77 ayrı ülkeden 9 bin görsel geldi. Standartlar da oldukça yüksekti" dedi.

Yarışmanın diğer kategorilerinde ödül alan fotoğraflar ve fotoğrafçıların yorumları da şöyle:

Yemek Stilisti Ödülü: Karamelli kurabiyeler, Kim Morphew, İngiltere

Telif hakkı Kim Morphew / Martin Poole

Kim Morphew yemek stilisti ve bu kurabiyeler Martin Poole tarafından görüntülendi.

Altın Hasat, Kazi Mushfiq, Bangladesh

Telif hakkı Kazi Mushfiq

Kazi Mushfiq: "Çiftçiler pirinç hasadı için çok çalışıyor. Onlar için bu altın değerinde."

Marks & Spencer Yemek Portresi: Kekikli elma turtası, Nick Millward, UK

Telif hakkı Nick Millward

Nick Millward: "Şef Clodagh McKenna tarafından yapılan kekikli basit bir turta tada derinlik katıyor."

Yemek Politikaları: İneğin Öfke Nöbeti, Martin Chamberlain, İngiltere

Telif hakkı Martin Chamberlain

Martin Chamberlain: "Bu inerk büyük olasılıkla kaderini biliyordu. Oman'da Nizwa pazarında satın alınan bu inek yeni sahiplerinin emirlerine uymamak için ön dizlerinin üstüne çöktü".

Yapım Cenneti: Kırmızı Ahtapot, Cosimo Barletta, Italya

Telif hakkı Cosimo Barletta

Cosimo Barletta: "Deniz canavarını masaya bırakırsanız neler olacağını asla bilemezsiniz!"

Satılık Yemek: Ramazan, Elise Humphrey, İngiltere

Telif hakkı Elise Humphrey

Elise Humphrey: "Endonezya'nın Yogyakarta kentinde aç bir pazarcı Ramazan ayında yasak mevyeler içinde oturuyor ve bir sonraki öğününü düşünüyor".

Yemek Blogçuları: Kuruyan Makarna, Aimee Twigger, İngiltere

Telif hakkı Aimee Twigger

Aimee Twigger: "Baharatlı makarna pencere önünde kururken."

Öğrenci Yemek Fotoğrafçısı:Bedensel Yemek, Chloe Dann, Avustralya

Telif hakkı Chloe Dann

Chloe Dann: "Bu fotoğraf insanların yeme alışkanlıklarını, doğa ve kültür arasında mutfak sanatlarının rolünü inceleyen bir serinin parçası."

Fujifilm İnovasyon Ödülü Award: Kırık Yumurta, Michael Hedge, İngiltere

Telif hakkı Michael Hedge

Michael Hedge: "RSA Dergisi için yaptığım seriden. Yemek, çiftçilik ve kırsal bölgelerdeki hassas ilişkileri anlatıyor. Stilist Kerry Hughes idi ve Johan Shufiyan sanat yönetimini yaptı".

Aile için Yemek: Bonda Kabilesi, Sanghamitra Sarkar, Hindistan

Telif hakkı Sanghamitra Sarkar

Sanghamitra Sarkar: "Hindistan'da Odisha bölgesinde pek çok kabile topluluğu var ve Bonda da bunlardan biri. Çok basit hayatları var. Modern toplum onları değiştirmeyi başaramadı çünkü kültürlerini ve geleneklerini modern medeniyetten korudular. Bonda kadınları kil tencerelerde yemek hazırlıyor ve odun ateşi yakıyor".

Masada InterContinental Yemek: Hazır Midyeler, Giles Christopher, İngiltere

Telif hakkı Giles Christopher

Giles Christopher: "Bir kumaş peçete ve eski bir masa üstünde Harry Ramsden restoranlarının birinde midye tabağı."

Genç 10 ve Altındakiler: Çarkıfelek Meyvesi Aşkı, Joshua George, Bahreyn

Telif hakkı Joshua George

Joshua George: "Çarkıfelek mevyesini dalından koparııp taze taze yemek çok lezzetliydi."

Tüm fotoğraflar 2019 Pink Lady Food Photographer of the Year'in hediyesidir.