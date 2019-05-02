Telif hakkı Royal Collection Trust

İtalyan sanatçı ve kaşif Leonardo da Vinci tam 500 yıl önce 2 Mayıs 1519'da Fransa'da ölmüştü.

Da Vinci bisiklet, uçak, helikopter, paraşüt gibi buluşları 500 yıl önce keşfeden çok yönlü bir sanatçıydı.

Onun yeni bulunan portresi Londra'da sergilenecek.

Yukarıdaki skeç ise Da Vinci'nin oto-portreleri dışında bugüne ulaşan sadece iki portresinden biri.

Londra'da Royal Collection Trust kuruluşundan Martin Clayton The Queen's Gallery'de araştırma yaparken skecin da Vinci'nin isimsiz asistanlarından biri tarafından yapıldığını tespit etti.

Skeç usta sanatçının ölümünden 500 yıl sonra sergileniyor olacak.

Da Vinci'nin aşağıdaki diğer portresi ise öğrencisi Francesco Melzi tarafından çizilmişti.

Telif hakkı Royal Collection Trust

Serginin küratörü Martin Clayton buluşuyla ilgili "Eğer bu skeci Francesco Melzi'nin Leonardo portresiyle karşılaştırırsanız, bunun da sanatçıyı resmettiğine yönelik büyük işaretlere sahip olduğunu görürsünüz. Zarif düz bir burun, sakal çizgisi yanaktan kulağa çapraz geliyor, ağzının köşesine düşen bıyık ucu ve uzun dalgalı saçları aynı Melzi'nin portrede resmettiği gibi" dedi.

Clayton Leonarda Da Vinci'nin o dönem pek moda olmasa da uzun ve bakımlı bir sakalı olduğunu ancak daha sonra sakalın moda olduğunu da ekledi.

"Çizimlerle Hayat" başlıklı sergi Londra'da Queen Galerisi'nde diğer çizimlerle birlikte sergilenecek.

Sanatçının mimarlık, anatomi, mühendislik, haritacılık, jeoloji ve botanik gibi farklı dallardaki kreasyonları da yer alacak.

2019 yılında dünyanın farklı yerlerindeki müze ve galeriler da Vinci'nin 500. ölüm yıldönümünü sergilerle anıyor.

Aşağıda da Vinci'nin İtalya, Fransa ve İngiltere'de sergilenecek çalışmalarından bir seçki derledik.

Leonardo da Vinci, Dehanın kökeni, Museo Leonardiano, Vinci, Italya

Da Vinci'nin doğduğu köydeki Leonardiano müzesi sanatçının 5 Ağustos 1473'te yaptığı ilk çizimi sergiliyor.

Telif hakkı Museo Leonardiano di Vinci

Manzara 8P adı verilen çizimi sanatçı 21 yaşındayken yapmıştı. Müze eseri "Leonardo'nun gelecekteki üretiminin parşömeni" olarak tanımlıyor.

Müze skeçte yer alan manzaranın Sicilya'daki Montalbano dağları ya da Toskana'daki Valdinievole bölgesi olabileceğini düşünüyor.

Skeç 26 Mayıs'a kadar bu müzede kalacak.

Leonardo da Vinci'nin Son Akşam Yemeği, Clos Lucé Şatosu, Val de Loire, Fransa

Da Vinci'nin duvar resmi Son Akşam Yemeği'ni betimleyen duvar halısı Fransa'nın Clos Luce Şatosu'nda sergileniyor. Halı 16. yüzyıldan bu yana ilk defa Vatikan Müzesi'nin dışına çıkmış olacak.

Halı 1514'ten önce Fransa'nın veliaht prensinin annesi Louise Savoy için dokunmuştu.

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Duvar resminin orijinali sanatçının tamamladığı 20 tablodan biri.

Leonardo da Vinci Sergisi, Louvre Müzesi, Paris, Fransa

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Louvre Müzesi Ekim ayında da Vinci sergisi için büyük talep bekliyor ve ziyaretten çok önce rezervasyon yapılmasını öneriyor.

Da Vinci'nin şaheseri Mona Lisa tablosu Louvre müzesinde korunuyor.

Müzede ayrıca sanatçının on yıllık çalışması, bilimsel denemeleri ve diğer tabloları da var.

Leonardo da Vinci: Çizimlerle Hayat, The Queen's Gallery, Buckingham Sarayı, Londra

Telif hakkı Royal Collection Trust

Şubat-Mayıs arası da Vinci'nin eserleri İngiltere'nin farklı kentlerinde 12 ayrı sergide gösteriliyor.

24 Mayıs ile 13 Ekim arasında Buckingham Sarayı'nda Queen Galerisi'nde sanatçının 200 çizimi sergilenecek.

Leda'nın başı (yukarıda), Çingenelerin Kandırdığı Adam (1493, aşağıda).

Telif hakkı Royal Collection Trust

Leonardo Da Vinci bir sanatçı olarak adledilse de not defterlerindeki binlerce sayfadan onun jeoloji, anatomi, havacılık, yer çekimi ve optik konularında çok çeşitli beceri ve ilgi alanları olduğu anlalışıyor.

Da Vinci bisiklet, uçak, helikopter, paraşüt gibi buluşları 500 yıl önce keşfetmişti.

Telif hakkı Royal Collection Trust Image caption Kadın elleri üstüne bir çalışma

Telif hakkı Royal Collection Trust Image caption Magi'nin Hayranlığı, 1481 tablosunun morötesi ışınları altındaki görüntüsü

Da Vinci 30 insan kadavrası üstünde insan bedenini daha iyi çizebilmek için çalıştı.

Çalışmalarının çoğunu sol elle aynadaki yansımaları şeklinde kaleme aldı.

Telif hakkı The Royal Collection Image caption 1511'de rahimdeki fetus

Telif hakkı Royal Collection Trust Image caption 1489 kafatası

Telif hakkı Royal Collection Trust / Queen Elizabeth II Image caption 1485'te bir anıt için yapılan tasarım

Telif hakkı Royal Collection Trust Image caption Bitkiler

Telif hakkı The Royal Collection Image caption Kedi, aslan ve ejderha çizimleri