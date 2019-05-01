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İngiltere Başbakanı Theresa May, Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısından "bilgi sızdırıldığıyla" ilgili olarak yürütülen soruşturma sonrası Savunma Bakanı Gavin Williamson'ı görevden aldı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada karara gerekçe olarak, "Ulusal Güvenlik Konseyi'nde tartışılan bilgilerin izinsiz bir şekilde paylaşılması" gösterildi.

Açıklamada ayrıca Başabakan May'in artık Williamson'a güvenemediği belirtildi.

Williamson'ın yerine Uluslararası Kalkınma Bakanı Penny Mordaunt getirildi.

İngiltere Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Çin'in akıllı telefon devi Huawei'nin 5G internet şebekesine erişmesine sınırlı izin verme kararı aldığı geçen hafta Çarşamba günü basına sızmıştı.

Bu gelişme sonrası İngiltere'de hassas bilgiyi kimin basına sızdırdığıyla ile ilgili soruşturma açılmıştı.

May'in mektubunda şu ifadeler yer aldı:

"Ulusal Güvenlik Konseyi'nde konuşulan konuların o güvenli ortamda kalması gerekir.

"Ulusal Güvenlik Konseyi'nin tüm katılımcıları soruşturmaya yardımcı oldu ve çalışanlarından da aynılarını talep etti. Siz aynı davranışta bulunmadınız. Bu yüzden bu sızıntının sizin sorumluluğunuzda olduğuna dair son kanıtları size iletiyorum. Bu sızıntının mantıklı başka bir açıklaması bulunmuyor."

Williamson ise kendisinin de ekibinin de bilgi sızdırmadığını söylüyor.

İngiltere'de bir bakanın bu şekilde görevden alınması nadir bir görülen bir durum. Normalde başbakan görevden alacağı bakanlardan istifa etmelerini istiyor.

ABD müttefiklerini uyarmıştı

ABD daha önce Huawei'nin mobil internette 5G şebekesine erişmesine izin veren tüm müttefikleriyle istihbarat paylaşımını gözden geçireceğini açıklamıştı. ABD'nin siber güvenlik ve uluslararası iletişimden sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı Robert Strayer, sınırlı ölçüde de olsa Huawei gibi güvenmedikleri firmaların müttefiklerinin 5G teknolojisine geçişlerinde rol almasını kabul etmeyeceklerini söylemişti.

Strayer, "ABD, Huawei ya da bir başka güvenilmeyen satıcının 5G şebekesinin herhangi bir kısmına erişmesini risk olarak görüyor" demişti.

Amerikalılar, Çin'in Çinli bir teknoloji şirketinden diğer ülkelerde elde ettiği bilgileri vermesini talep etmesi halinde şirketin de bu bilgileri vermek zorunda kalacağını savunuyor.

Şirketin Kurucusu Ren Zhengfei, hem Çin Komünist Partisi üyesi hem de Çin ordusunda görev yapan bir mühendis. Her ne kadar bu, Çin için pek rastlanılmamış bir durum olmasa da ABD ve Batı'da kaygı yaratan bir özellik.

Zhengfei ise Huawei'nin özel bir şirket olduğunu ve Çin devleti ile tek ilişkisinin vergi ödemek olduğunu söylüyor.