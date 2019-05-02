ABD Adalet Bakanı Barr, Mueller raporuyla ilgili savunma yaptı

Telif hakkı Getty Images Image caption ABD Adalet Bakanı William Barr

ABD Adalet Bakanı ve Başsavcısı William Barr, Başkan Donald Trump'un seçim öncesi Rusya ile olan ilişkisinin incelendiği Mueller raporunu ve incelemeyi ele alış şeklini savundu. Barr, Meuller'in ulaştığı verileri saptırmakla suçlanıyor.

Özel yetkili savcı Mueller'in Rusya'nın 2016'daki ABD başkanlık seçimi sonuçlarına etki ettiği iddialarıyla ilgili yaptığı inceleme sürecinde adaleti engellendiği iddia edilen Başkan Trump'ı aklayan Barr, Senato'da bu kararıyla ilgili sorgulandı.

Mueller, hazırladığı raporun özet sunumuyla ilgili hayal kırıklığına uğradığını açıkladıktan sonra Barr, Senato'da heyetin önünde ifade vermek durumunda kaldı.

Mueller de bu ayın sonunda Kongre'de ifade verecek.

Adalet Bakanı, Robert Mueller'in 448 sayfalık raporunun yayımlanmasından sonra ilk kez ifade verdi.

Rapor, 2016 seçimlerinde Rusya ve başkan seçilen Donald Trump arasında gizli bir anlaşma olmadığı sonucuna ulaşmıştı.

Ancak aynı rapor, Mueller'in incelemesini baltalamaya çabaladığı iddia edilen Trump'ı bu konuda aklamıyor.

Trump tarafından göreve getirilen Barr, Senato Adalet Komitesi'ne, Mueller'in "Başkan'ın adaleti engellemeye çalıştığıyla ilgili bir sonuca varmamış olmasından dolayı kendisinin de çok şaşırdığını" söyledi.

"Trump'ın yasa dışı şekilde soruşturmayı engellemeye çalışmadığı konusunda tereddütü olmadığını" da sözlerine ekledi:

"Eğer savcılık kararı yoluna gitmemek gerektiğini düşünseydi, o zaman soruşturulmazdı."

Barr'ı özeti Mueller'i hayal kırıklığına uğrattı

Mueller'in Barr'a yazdığı ve sonra kamuoyuna açıkladığı mektubunda, "Barr'ın özeti, [raporun] bağlamını, doğasını ve içeriğini tam olarak anlatmıyordu" dedi ve "incelemenin sonuçlarının kritik yönleriyle ilgili halkın kafasını karıştırdı" diye ekledi.

27 Mart'taki mektubunda Mueller, ekibinin hazırladığı asıl özetin Barr tarafından açıklanmadığını, bu kaygılarını da birkaç gün önce kendisiyle paylaştığını açıkladı.

Barr'ın Kongre'deki sorgusu, mektubun arkasından geldi.

Sorgu sırasında Barr, Mueller'in aslında raporun özetinin doğruluğuyla ilgili bir kaygısının olmadığını, sadece medyanın yansıtma biçiminden rahatsız olduğunu söyledi:

Barr, kendi hazırladığı özete yönelik itirazların ancak raporun kendisi kamuoyuna açık hale getirilirse hükümsüz kalacağını söyledi:

"Ben en başından beri raporun olabildiğince fazla kısmını açıklayacağımı belirtmiştim, bunun 3 ya da 4 hafta zaman alacağı da açıktı."

Barr, Mueller'i, raporun tamamen yayımlanmasını geciktirmekle de suçluyor. 27 Mart tarihli mektubun biraz rahatsız edici bir tonal yazıldığını bunu kaleme alanın Mueller olmayacabileceğini de iddia ediyor.

Sorular karşısında Trump'ı da "Adaleti engelleme suçunun oluştuğuna dair yeterli kanıt olduğuna inanmadığımızı söyledim" diyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders bir Tweet atarak Barr'ın Başkan Trump'a onurlu bir şekilde hizmet ettiğini söyledi:

"Demokratlar, temeli olmayan saldırılarla kendilerini sadece küçük duruma düşürüyor ve itibarlarını zedeliyor."

Barr, Perşembe günü Demokratların liderliğindeki Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi'nde vereceği ifadeyi iptal etti.

Daha önce bu sorguda avukatların soru sorması planına da karşı çıkmıştı.