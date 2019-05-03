ABD Senatosu'ndan Yemen'deki savaşta Riyad'a verilen desteğe devam kararı

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ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine desteğin kesilmesi kararına yönelik vetosunu onayladı.

Bölgede Suudi Arabistan'a yönelik desteği sürdürmek isteyen Trump'ın vetosunu reddetmek için Senato'nun 3'te 2'sinin veto aleyhinde oy vermesi gerekiyor.

Ancak aleyhteki oyların sayısı 53'te kaldı. 45 Senatör vetoya onay verdi. Böylece 3'te 2'lik çoğunluk sağlamadı ve Yemen'deki savaş için Suudi Arabistan'a verilen desteğin sürmesine karar verildi.

Oylamada bazı Cumhuriyetçilerin de Trump'ın vetosunun aleyhinde oy verdiği görüldü.

Bu, Trump'ın bu yıl içinde ikinci vetosu oldu, iki seferde de vetonun iptal edilmesi için Senato'da 3'te 2'lik çoğunluk sağlanamadı ve Başkan'ın vetoları onaylandı.

Başkan'ın veto ettiği karar, bu yılın başında hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'nin onayıyla kabul edilmişti. Karar, başkanların Kongre'nin onayı olmadan askerleri görevlendirmesini engelliyordu.

Kararı destekleyen senatörler, Kongre'nin savaş durumlarında karar mekanizmasına dahil olmasını ve Yemen'deki savaşı 4 yıldır sürdüren Suudi Arabistan'a bir mesaj göndermek istediklerini söylemişti.

Karara destek veren Cumhuriyetçi Senatör Mike Lee, "Yabancı bir gücün muhaliflerini bombalama çabalarına maddi destek veriyoruz. Bazen bu yabancı güç, sahadaki masum sivilleri de bombalıyor" dedi.

Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, İran destekli Husilere karşı bombardımanı 2015'ten bu yana sürdürüyor. Savaşta on binlerce sivil hayatını kaybederken, ülkede dünyanın en büyük açlık krizlerinden biri yaşanıyor.

Sadece Yemen değil, Suudi Arabistan'da hak arayışındaki kadın aktivistlerin tutuklanması, insan hakları ihlalleri ve Washington Post yazarı, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda öldürülüşü de Senatörlerin tepkisini çekiyor ve bu sebeple verilen desteğin kesilmesini talep ediyorlar.

Yemen'deki savaşta sivil ölümleri artarken, Trump yönetimi geçen yıl Suudi Arabistan'ın savaş uçaklarına sağladığı yakıtı kesmişti.

Bölgede Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'da darbeyle iş başına gelmiş Abdülfettah Sisi'nin Trump'la yakın ilişkisi ve bu ülkelerin ABD'den aldığı maddi destek, insan hakları örgütleri tarafından eleştiriliyor.

Trump, 2017'de greve geldikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini, "terör devleti" diye tanımladığı İran'ın bölgedeki en büyük rakibi olan Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yapmıştı.

Ziyaret sırasında Sisi de Riyad'a giderek üçlü görüşmelere katılmıştı.

Telif hakkı Getty Images Image caption Trump, 21 Mayıs 2017'de Riyad'a giderek Suudi Arabistan Kralı Selman'la bir araya gelmişti

ABD'nin Suudi Arabistan büyükelçisi göreve başladı

ABD'nin yeni Riyad Büyükelçisi, emekli general John Abizaid de Perşembe günü Riyad'a giderek greve başladı.

Riyad Büyükelçiliği, Trump başkanlık koltuğundan oturduğundan bu yanai yani iki yıldan uzun süredir boştu.

27 aydır boş duran pozisyon, Trump'ın Kasım 2018'de atama yapması ve Abuzaid'in Nisan ayında Senato'da onaylanması sonrasında doldurulmuş oldu.

Abizaid, Irak savaşı sırasında ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığı'nın başındaki generaldi.