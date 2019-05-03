Tayland Kralı’nın koruması Kraliçe oldu

Telif hakkı EPA Image caption Kral Vajiralongkorn ve yeni kraliçe olan General Suthida

66 yaşındaki Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, kişisel güvenlik ekibinin başkan yardımcısı olan koruması General Suthida'yla evlendi.

Kraliyet ailesinin evlilikle ilgili yaptığı açıklama, Kral'ın Cumartesi günü başlayacak taç giyme töreninin hemen öncesinde geldi.

Babasının 2016'daki ölümünün ardından monarşinin başına geçen Kral Vajiralongkorn, daha önce üç kez evlendi ve 7 çocuğu var.

Kraliyet güvenlik ekibinde olan Suthida Tidjai, uzun zamandır Kral'ın sevgilisi ve halka açık organizasyonlarında da yanında yer alıyor. Ancak ilişkileri daha önce resmen açıklanmamıştı.

Bu hafta yapılan açıklamada, "Kral Vajiralongkorn, partneri General Suthida Vajiralongkorn Na Ayudhya'yı terfi ettirerek Kraliçe Suthida unvanı almasına, kraliyet ailesinin bir parçası olarak kraliyet titri taşımasına karar vermiştir" denildi.

Evlilik töreninde paylaşılan fotoğrafta Kral, Kraliçe'nin başından kutsal su dökerken görülüyor. Fotoğraflarda kraliyet ailesinin diğer üyeleri ve saray danışmanları da görülüyor.

Suthida Tidjai, 2014'e kadar Thai Havayolları'nda hostes olarak çalışıyordu. 2014'te Kral Suthida'yı güvenlik ekibinin komutan yardımcısı olarak atadı. Aralık 2016'da da general unvanı verdi.

Kral'ın 2016'da hayatını kaybeden babası Bhumibol Adulyadej, ülkeyi 70 yıl yöneterek dünyada en uzun süre hüküm süren kalan kral oldu.