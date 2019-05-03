Telif hakkı Getty Images Image caption Insys Therapeutics ilaç firmasını kuran John Kapoor

Insys Therapeutics ilaç firmasını kuran ve milyar dolarlık bir şirket haline getiren John Kapoor, bağımlılık yaratan ağrı kesicilerin hastalara yazılması için doktorlara rüşvet vermekle yargılandığı davada suçlu bulundu.

ABD'nin Boston şehrinde görülen davada jüri, Kapoor ve dört meslektaşını kumpas kurarak doktorlara rüşvet vermek, doktorların bağımlılık yapan ağrı kesicileri, ağrı kesiciye ihtiyacı bile olmayan hastalara yazmasını sağlamakla yargılandığı davada suçlu buldu.

Sigortacıları da yanıltan bir sistem oluşturan bu grubun işlediği suçta rol oynayan eski milyarder iş adamı, ilaç dolandırıcılıkla suçlanıyordu.

Hindistan doğumlu Kapoor, 1990'da kurduğu Insys Therapeutics ecza firmasını hızla büyütmüş ve milyar dolar değerinde bir şirkete dönüştürmüştü.

Jüri, Kapoor'un aynı zamanda, Subsys isimli ilacın satışlarını artırmak için hastaların ilaç ihtiyacı konusunda sağlık sigortası şirketlerini de yanılttığına kanaat getirdi.

Bu ilacın morfinin 100 katı kadar etkili olduğu tahmin ediliyor ve çoğunlukla kanser tedavisi gibi ağır tedavilerde kullanılıyor.

ABD'de aşırı uyku ilacı/ağrı kesici tüketiminden kaynaklı on binlerce ölüm meydana geldi

2017'de ABD Başkanı Donald Trump'ın, ağrı kesici krizini "ulusal acil durum" olarak adlandırdığı gün tutuklanan Kapoor, rüşvet verdiği doktorların bazı organizasyonlarda Subsys'in reklamını yapmasını da sağlamış.

10 hafta süren duruşmalarda, eski milyarderin şirketi Insys'in bu ilacın satışını artırmak için çalışanlarına izlettiği bir video da jüriye gösterildi.

Kapoor ve dört iş arkadaşı, Michael Gurry, Richard Simon, Sunrise Lee and Joseph Rowan, 20 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Kapoor'un avukatı, müvekkilinin bu karar karşısında hayal kırıklığına uğradığını belirtti. Suçlamaları reddeden Kapoor, temyize başvuracak.

Forbes'a göre Kapoor'un net varlığı 2018'de 1,8 milyar dolardı.

Amerikan yönetiminin ağrı kesici krizini ortaya çıkaran ve büyüten şirketlere açtığı savaşta, bu karar, bir dönüm noktası.

ABD Salgın Hastalık Kontrolü ve Önlenmesi Merkezi, yasal ağrı kesiciden eroine kadar geniş bir alanı kapsayan ilaç türünün 2017'de 48 bine yakın kişinin ölümünden sorumlu olduğunu belirtiyor.