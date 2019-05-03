Rusya'da Kremlin'i trolleyen StalinGulag kimliğini açıkladı

Image caption StalinGulag, güçlü Rus bürokratlarla kedi-fare oyunu oynuyor.

Rusya'da Kremlin yönetimini hicveden Rus sosyal medya kanalının arkasındaki isim, yıllar süren spekülasyonların ardından kimliğini açıkladı.

StalinGulag takma adını kullanan Alexander Gorbunov'un, mesajlaşma uygulaması Telegram'da 300 bin takipçi bulunuyor.

Alexander Gorbunov, Rusya'daki durumu esprili ve iğneleyici bir dille hicvettiği paylaşımlarıyla, Twitter'da da 1 milyonun üzerinde takipçiye ulaştı.

Gorbunov, BBC Rusça Servisi'ne yaptığı açıklamada ailesinin başına gelebileceklerinden korktuğu için kimliğini ifşa ettiğini belirtti.

Polis, hafta başında Gorbunov'un yaşlı annesinin oturduğu daireyi ziyaret etmişti.

'Rusya'daki en önemli siyasi köşe yazarı'

Rus muhalif lider Aleksey Navalni, StalingGulag'a "Rusya'daki en önemli siyasi köşe yazarı" demişti.

StalinGulag'ın son hedefleri arasında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Rusya ziyareti, hükümetin 5G teknolojisine geçme planları, Ukrayna'daki devlet başkanlığı seçimi ve İspanyol jambonu ve Parmesan peyniri ithalini yasaklama teklifleri vardı.

Alexander Gorbunov, sık sık günlük yaşamdaki absürtlüklere ve adaletsizliklere dikkat çekiyor.

Gorbunov, geçen ay Sibirya'daki Novosibirsk kentinde yaşayan bir ailenin, evlat edindikleri çocuklarının HIV pozitif çıkması üzerine okula alınmamasından, Irkutsk'ta basit bir kan testi için hastanede saatlerce bekledikten sonra kendini öldüren yaşlı bir hastadan bahsetti.

Telif hakkı Getty Images Image caption St Petersburg'daki bir gıda denetçisi. StalinGulag, yabancı gıda ithaline getirilen kısıtlamalarla dalga geçti.

'Rusya'da çılgınca şeyler olurken sesiz kalmak imkansız'

Gorbunov BBC'ye yaptığı açıklamada "Rusya'da çılgınca şeyler olurken sesiz kalmak imkansız" dedi.

StalinGulag hesabının arkasındaki kişinin hikayesi, Kremlin'in sosyal medyadaki en büyük eleştirmeni olmadan önce de sıradışıydı.

Kuzey Kafkasya'daki Mahaçkala'da 1992'de doğan Gorbunov'a omurga kası atrofisi teşhisi konuldu ve bu yüzden tekerlekli sandalyeye mahkum oldu.

Gorbunov, 13 yaşındayken ilk işini kurdu ve internetten diyet ürünleri satmaya başladı.

Daha sonra, türev piyasalar ve kripto paralarda uzmanlaşan başarılı bir piyasa işlemcisi oldu.

Şimdi Moskova'da eşiyle, sık sık restoranlar ve tiyatrolara gidebildikleri rahat bir yaşam sürdüklerini söylüyor.

Ancak Gorbunov, kendisi gibi engelli birinin normal bir yaşam sürmek adına gereken destek için para kazanması gerekitğini de vurguluyor.

'Sadece yazmak istedim'

Gorbunov kısa ve özlü tweetlerinde sık sık argo ve küfür kullanıyor ama gerçek hayatta eğitimli, düzgün konuşan ve düşünceli biri.

Gorbunov, hayatta kalan süresini mümkün olduğunca dolu geçirmek istiyor.

Aldığı ilaçların hastalığın ilerlemesini durdurmayacağını biliyor ve bu nedenle yaşamını uzatabilecek ilaçları almayı reddediyor. "Ha bir yıl fazla ha az yaşamışım. Umurumda değil. Hayatımın geri kalanını bir klinikte geçirmek istemiyorum" diyor.

Gorbunov, Twitter'daki StalinGulag hesabını 2013'te açtı.

O zamanlar hala Mahaçkala'da yaşıyor ve tekerlekli sandalyeyle dışarıda dolaşmak kolay olmadığı için vaktinin çoğunu evde geçiriyordu.

"Sadece yazmak istiyordum. Bilgisayarım ve internetim sayesinde dünyanın geri kalanında neler olduğunu takip edebiliyordum...Siyasete hep ilgi duydum" diyor.

StalinGulag'ın tweetlerinden bazıları:

Telif hakkı StalinGulag/Twitter

Kim Jong-un'un limuzini Vladivostok'a ulaştı. Pyongyang'dan bir Il-76 kargo uçağıyla getirildi. Kuzey Kore diktatörünün limuziniyle dolaşabilmesi için Vladivostok tren istasyonundaki bir duvar yıkıldı. Bir süpergüçte günlük yaşam.

Sağlık Bakanı Veronika Skvortsova, Ruslar'ın ilginç iş ve hobiler bulduklarında içmeyi bırakacaklarını söylüyor. Bir başka deyişle: içmeyi asla bırakmayacağız.

Ulusal Et Birliği, kişisel kullanım için et ve süt ürünlerini ithalinin yasaklanmasını teklif etti. Yakında bir kilo peynire bir torba eroinle aynı ceza verilecek.

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Sudan'da askeri darbe. Yaşasın, Rus bütçesinden milyarlar kullanabilecek bir şeyler daha, aksi takdirde harcayacak bir şey olmadığı için para Saratov'da çürüyecek.

Neden StalinGulag ismi?

Bu ismi kendi ifadesiyle "bir trolleme yöntemi" olarak ve Stalin dönemiyle bugünkü Rusya arasında kurulan yanlış paralleliklere dikkat çekmek için seçtiğini söylüyor:

"İktidardaki insanlar, Stalin dönemindeki gizli polisler gibi güçlü ve korkunç olduklarını düşünmemizi istiyor. Ama öyle değil. Aslında sadece lüks ve para seven ticari insanlar."

2016'da 400 binden fazla takipçiye ulaştı ve yeni kurulan Telegram mesajlaşma uygulamasında da bir hesap açmaya karar verdi.

Telegram, 2013'te, Facebook'un Rus versiyonu olan VKontakte'nin de kurucusu olan, Rus girişimci Pavel Durov tarafından kuruldu. Kullanıcılarının isimsiz "kanallar" kurmalarına ve takipçilerine doğrudan haber ve içerik yollamalarına izin veriyor.

Telif hakkı Getty Images Image caption Rus hükümeti geçen yıl Telegram'ı yasaklamaya çalıştı.

Telegram kanalları, ifade özgürlüğünün kısıtlı olduğu Rusya ve İran gibi ülkelerde çok popüler. Siyasetçiler, aktivistler, bilgi ve haber paylaşan sosyal gruplar ve yeni müşteriler hedefleyen işletmeler tarafından kullanılıyor.

Siyasetbilimci Adrey Kolyadin, "Telegram kanalları, kural konulmayan tek siyasi alan" diyor.

Telegramın popülaritesi ve bağımsızlığı, Rus hükümetinin geçen yıl uygulamayı bloke etmeye çalışıp, bunu başaramamasının başlıca nedeni.

Ancak girişimler devam ediyor ve Telegram'ı dizginleme arzusunun, Rusya'da 1 Mayıs'ta imzalanan ve altı ay içinde yürürlüğe girecek internet düzenleme yasasının arkasındaki asıl neden olduğuna inanılıyor.

StalinGulag'ın kim olduğu nasıl ortaya çıktı?

2017'de StalinGulag, Rusya'daki en popüler Telegram kanallarından biriydi. Hayata kara mizahla bakışı zamanın ruhunu yakalıyordu.

Telegram uzmanı Fyodor Skuratov, yanlış giden herşey hakkında paylaşım yapılması için büyük bir talep olduğunu söylüyor.

StalinGulag'ın kimliği yıllarca saklandı.

RBC adlı medya kuruluşu, Alexander Gorbunov'un ismini Telegram kanalıyla ilişkilendiren bir haber yapınca, StalinGulag bunu şiddetle reddetti.

Ancak bütün bunlar, polisin annesinin evine gitmesiyle değişti.

Polis annesine, Gorbunov'un telefonunun sahte bir bomba ihbarı için kullanıldığını söyledi.

BBC Mahaçkala polisine de ulaştı, ancak kimse yorum yapmak istemedi.

Polis, Gorbunov'un Moskova'daki yakınlarıyla da temas kurdu.

Bütün bunlar, Rusya'daki sosyal medyada büyük tepki yarattı birçok kişi StalinGulag'ı savundu.

Sonunda Gorbunov, yetkililerin ailesini rahat bırakacağı umuduyla kimliğini açıklamaya ikna oldu.

Gorbunov, "Onlardan birinin sorun yaşaması korkuç olurdu. Sadece yetkili makamlarla değil, hükümet yanlısı fanatiklerle de" diyor.

Adı geçen yıl Rus medyasında basıldığında bazı ticari ortaklarının korktuğunu ve bir yatırım fonu kurma planlarından geri çekildiklerini anlatıyor.

Telif hakkı Getty Images Image caption Muhalif lider Navalny StalinGulag'ı övüyor.

O zamanlar, lafını esirgememek riskliydi belki ama yasadışı değildi.

Ancak yeni yasayla, "sahte haber" ve devlet görevlilerine hakaret eden bilgiler yaymak yasaklanıyor.

Gelecekte, StalinGulag gibi sosyal medya ünlülerinin işi daha da zorlaşabilir.

Şu ana dek polis, Gorbunov ile hiç temas kurmadı.

Gorbunov, "Kendim için korkmuyorum. Beni kısıtlamak için önlemler alamazlar, çünkü ben tüm hayatımı kısıtlamalarla yaşadım. Hiçbir şey değişmedi. Her zamanki gibi devam edeceğim" diyor.

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