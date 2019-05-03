Hindistan'da kasırga alarmı verildi, 1 milyondan fazla kişi tahliye edildi

Telif hakkı Reuters Image caption Tren seferlerinin iptal edilmesinden dolayı binlerce yolcu da istasyonlarda mahsur kaldı

Hindistan'da hızı saatte 200 kilometreye varan rüzgarlarla ilerleyen kasırga nedeniyle Bengal Körfezi kıyılarında yaşayan 1 milyonu aşkın kişinin tahliye edildiği açıklandı.

Hint Okyanusu'nda oluşan ve Odişa eyaletine ulaşan kasırganın şiddetli yağışlar da getirmesi nedeniyle sel felaketine yol açmasından endişe ediliyor.

Tahliyelerin yanısıra tren seferleri iptal edildiği için binlerce yolcu mahsur kalmış durumda.

Yetkililer ilk belirlemelere göre iki kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ağaçları kökünden sökebilecek kadar şiddetli Fani Kasırgası'nın enerji hatlarına zarar verebileceği, deniz ve karayolu ulaşımını da sekteye uğratabileceği belirtiliyor.

Hindistan hükümeti, eyalette 14 bölgenin risk altında olduğunu açıkladı. Buralarda yaşayanlar sığınma merkezlerine ve okullara nakledildi.

Turistlere Odişa ve komşu eyalet Batı Bengal'den uzak durmaları çağrısı yapıldı.

Telif hakkı EPA Image caption Batı Bengal kıyılarına ulaşan kasırga ilk hasarlarını da vermeye başladı

Fani, Hindistan'da Nisan'dan Aralık'a kadar süren kasırga mevsiminin ilk kasırgası oldu.

Fani'nin üçüncü kategoride yani orta şiddette bir kasırga olduğu açıklandı.

20 yıl önce benzer bir siklonda 10 bin kişi öldü

Hindistan Meteoroloji Dairesi, kasırga nedeniyle kıyılarda deniz seviyesinin 1.5 metre kadar yükseleceğini bu nedenle alçak kesimlerin sular altında kalacağı uyarısında bulundu.

20 yıl önce Odişa'da 30 saat süreyle etkili olan bir kasırga en az 10 bin kişinin ölümüne yol açmıştı.

2013'te görülen benzer bir kasırgada yaklaşık bir milyon kişinin tahliye edilmesi büyük çapta can kaybını önlemişti.