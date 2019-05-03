Pentagon'a göre Çin teknoloji çalarak ordusunu küresel bir güce dönüştürüyor

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Çin'i, ordusunu modernize etmek için askeri casusluğa başvurarak teknoloji çalmakla suçladı.

Pentagon'un raporunda "Çin yabancı askeri altyapı ve çift amaçlı teknolojileri elde etmek için, doğrudan dış yatırım, siber hırsızlık, Çin vatandaşlarının bu teknolojilere erişiminden yararlanma, istihbarat birimlerini devreye sokma, bilgisayarlara sızma ve diğer gayrımeşru yaklaşımlar dahil farklı yöntemlere başvuruyor" denildi.

Raporda, Çin'in bu yöntemlerle ABD'nin havacılık ve denizaltı savar sistemleri dahil hassas teknolojilerine ulaştığı öne sürüldü.

Pentagon'un raporunda Çin'in bu amaçla ülke dışında yaşayan Çin vatandaşlarından da yararlandığı iddia edilerek, "Çin'in stratejisinin temel taşlarından biri, Çin Komünist Partisi'nin menfaatleri doğrultusunda çalışmaları için bazen yumuşak güç, bazen de tehdit ve şantajla ülke dışında yaşayan Çin vatandaşlarını ya da Çin kökenlileri hedef almak" deniyor.

Çin'in geliştirdiği yüksek teknoloji ürünü silahlar arasında sesten en az beş kat hızlı hareket eden hipersonik füzeler de var.

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'Savunma bütçesi 10 yılda iki katına çıktı'

Raporda son 10 yıl içinde Çin'in savunma bütçesinin yaklaşık iki katına çıktığı belirtiliyor.

Pentagon'a göre bütçede en fazla kaynak bölgenin en büyük donanmasına sahip olan deniz kuvvetlerine ayrıldı ve ana öncelik denizaltıların modernizasyonu.

Çin'in 2020'ye kadar nükleer füze fırlatma kapasitene sahip 65-70 denizaltısının olacağı tahmin ediliyor.

Çin'in kendi imkanlarıyla yaptığı ilk uçak gemisinin de bu yılın sonunda filosuna katılması bekleniyor. ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford geçen ay Kongre'de Google'ı örnek vererek Çin ordusunun, ABD'de iş yapan Amerikan şirketlerinden de dolaylı olarak yararlandığını söylemişti.