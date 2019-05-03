Sudan'da askerler geçici yönetimde sivillerin çoğunluğu oluşturmasına karşı çıktı

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Sudan'da 11 Nisan'da darbe ile yönetime el koyan Askeri Geçiş Konseyi, silahlı kuvvetlerin geçici yönetimde sivillerin çoğunluğu oluşturmasını kabul etmeyeceğini açıkladı.

BBC'ye konuşan Askeri Geçiş Konseyi üyelerinden General Salah Abdelhalek, Konsey'de temsil oranını kırmızı çizgi olarak gördüklerini, eşit temsile razı olabileceklerini, ancak daha fazlasını kabul etmeyeceklerini söyledi.

General Abdelhalek, muhalif liderler için af çıkarılmasına hazır olduklarını da belirtti.

Protestolara öncülük eden Özgürlük ve Değişim İttifakı ile generaller arasında Konsey'in yapısı konusundaki anlaşmazlık sürüyor.

Askeri Geçiş Konseyi ile muhalifler, geçici devlet başkanlığı konseyi, geçici bir kabine ve parlamento oluşturulması konusunda anlaştı.

Image caption General Salah Abdelkhalek

Ancak ordu, Konsey'de generallerin çoğunluğu oluşturmasını istiyor. Ayrıca yeni bir seçim düzenleninceye kadar devam edecek geçiş sürecinin uzunluğu konusunda da taraflar anlaşamıyor.

10 üyeli Askeri Geçiş Konseyi daha önce iki yıllık bir geçiş sürecinin ardından seçimlere gidileceği ve yeni bir anayasasının hazırlanacağını açıklamıştı.

Ordu, geçiş sürecinin iki yıl olmasını, muhalifler ise eski rejime sadık unsurların temizlenmesi ve seçimler öncesinde kurumların hazırlığına fırsat verilmesi için dört yıllık bir geçiş süreci talep ediyor.

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Sudan'da eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in istifası talebiyle aylar süren protestoların ardından ordu yönetime el koymuştu.

30 yıldır iktidarda olan el Beşir önce ev hapsine alınmış, daha sonra cezaevine gönderilmişti.

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Protestolar sürüyor

Protestoları düzenleyen gruplar, sivil yönetime geçiş talebiyle eylemlerin sürdürülmesi çağrısı yapıyor.

Başkent Hartum'daki dünkü gösterilere yüz binlerce kişi katıldı.

Göstericiler demokratik bir geçiş süreci garanti altına alınıncaya dek Hartum'daki ordu karargahı önünde kamp kurmaya devam edeceklerini söylüyor.

Askeri Geçiş Konseyi daha önce protestocuların talebi doğrultusunda konseyin üç üyesinin istifa ettiğini duyurmuştu.

Kitlesel gösterileri örgütleyenler "derin devletin tamamen yok edilmesini" ve eski rejimin liderlerinin yargılanmasını talep ediyor.