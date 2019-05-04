Telif hakkı Kültür Bakanlığı Image caption Eski Tayland Kralı Rama II'nin (Phra Phutthaloetla Naphalai) taç giyme törenini tasvir eden bir duvar resmi

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn bugün başlayacak tarihi törenlerle tacını giyecek. Kutsal su, Tayland'daki taç giyme törenlerinde en önemli ritüellerin parçası olacak.

66 yaşındaki Vajiralongkorn, babası Kral Bhumibol Adulyadej'in ölümü sonrası tahtın varisi oldu ancak kraliyet geleneklerine göre tacını giyebilmesi önce Budizmin temsilcisi ve Devaraja, yani tanrı-kral olarak kutsanmalıydı.

Budizm ve Brahmanizm geleneklerinin bir karışımı olan ve 3 gün sürecek kutsanma törenler, Bangkok'da büyük bir kalabalığın önünde düzenlenecek.

Ülkede yaşayan pek çok kişi ilk kez bir taç giyme törenine şahit olacak.

Tayland kültürü üzerine çalışan Chulalongkorn Üniversitesi'nden Profesör Tongthong Chandransu, "Bu Tayland halkının uzun bir tarihi, zengin bir kültürü olduğunu ve monarşi ile halk arasında güçlü bağlar bulunduğunu hissetmesi için önemli bir fırsat" diyor.

Telif hakkı European Photopress Agency Image caption Vajiralongkorn, 70 yıl tahtta olan Kral Bhumibol'un oğlu

Kutsal su

Tayland toplumu tarihsel olarak nehirler üzerine inşa edildi, balık ve pilav gibi kritik gıdalar buradan türedi. Aynı zamanda pek çok tören ve gelenek suların etrafında gerçekleşiyor.

Dolayısıyla taç giyme törenine haftalar kala yetkililer ülkenin dört bir yanından 100 kadar farklı kaynaktan su çıkardı. Tayland astrolojisine göre kutsanabilmeleri için 11:52 ve 12:38 arasında eş zamanlı olarak toplanmaları gerekli.

Bu sular daha sonra ülkenin en büyük tapınaklarında Budist törenlerle kutsandı ve ardından birleştirilerek Bangkok'un en eski tapınaklarından Wat Suthat'taki bir başka kutsama törenine getirildi.

Telif hakkı Reuters Image caption Kutsal sular taç giyme törenine hazırlık için süslü ibriklerin içinde bekletiliyor.

Kutsanmış sular Büyük Saray'da iki farklı ritüel için kullanılıyor.

Birincisinde sular beyaz bir elbise içindeki kralın vücuduna dökülüyor. Amaç kralı "arındırmak".

İkinci ritüelde ise kral geleneksel kıyafetlerini giyip incir ağacından yapılan sekizgen tahta oturtuluyor, ona kutsal yağ sürülüyor, ardından sekiz kişi ellerine su döküyor. Kralın kız kardeşi Prenses Maha Chakri Sirindhorn ve Başbakan Prayuth Chan-ocha ile saraydaki Hindu bilgeler ve Brahma rahipleri de, bu sekiz kişi arasında olacak.

Uzmanlar suyun kullanılmasının Brahmanizm'in yüzyıllık geleneklerine dayandığını söylüyor.

Telif hakkı Facebook/ThailandPRD Image caption Daha önceki krallar

Altın ve pırlantalar

Kral daha sonra Bhadrapitha Tahtı'na giderek sekiz sıralı bir şemsiyenin altına oturuyor. Burada ona "Kraliyet Regaliası" yani geleneksel kraliyet kıyafetleri, aksesuarları, rütbeleri ve sembolleri takdim ediliyor.

Avrupa'da ün kazanan kraliyet taçları, Tayland kraliyet gelenekleri için görece daha yeni.

1782'de Kral I. Rama altından yapılma pırlantalarla süslenmiş bir taç yaptırarak bu geleneği ülkesinde başlattı.

Profesör Tongthong, 7,3 kiloluk tacın tahtaya geçecek kişinin sorumluluklarının ağırlığını temsil ettiğini söylüyor.

Kraliyet Zafer Kılıcı ise, ülkeyi yönetmenin gerektirdiği bilgeliğin bir sembolü.

Efsaneye göre kılıç Kamboçya'daki Siem Reap'ta bulunan Tonle Sap Gölü'nün derinliklerinde bulunuyor ve ardından Kral I. Rama'ya hediye olarak veriliyor. Kılıç Bangkok'a girdiği zaman, şehrin üzerinde 7 şimşeğin aynı anda çaktığı öne sürülüyor.

Chakri Hanedanı'nın 10. hükümdarı (X. Rama) Kral Vajiralongkorn ilk kraliyet emirlerini törenin ardından verecek.

Vajiralongkorn'un babası 1950 yılında tacını giydiğinde şöyle demişti: "Tayland halkının çıkarı ve mutluluğu için dürüstlük içinde hükümranlığımı sürdüreceğim."

Telif hakkı ThailandPRD Image caption Kraliyet Regaliasını giyen daha önceki krallar

Yeşil su kabağı ve susamlar

Törende geleneksel ritüeller yerine getirildikten sonra kral, sarayına yerleşecek ve bir çeşit "hoş geldin partisi" ile karşılanacak.

Chakrapat Biman kraliyet konutunda düzenlenecek özel bir törende ise, kraliyet ailesinden kadınlar ona eşlik edecek.

Kadınlar yanlarında bir kedi, beyaz bir horoz, değirmen taşı, bir tepsi yeşil su kabağı, bir tepsi pirinç tohumu, bir tepsi fasulye ve bir tepsi susam getirecek.

Bu tohumlar tarımda verimliliği ve bereketi temsil ediyor.

Kedinin anlamı ise biraz daha dolaylı. Bangkok Post gazetesinin haberine göre bazıları yeni bir evde sıçanları kovalaması için mutlaka kedi olması gerektiğine, bazıları ise bu geleneğin kedilerin şeytani ruhları kovduğu düşüncesinden doğduğuna inanıyor.

Sarayın sahibi olduğunu göstermek için krala bir de altın anahtar takdim ediliyor.

Günler sürecek bir dizi törenin ardından yeni kral sarayının balkonundan bir konuşma yapacak ve Bangkok'daki geçit törenlerinde halkın karşısına çıkacak.

Resimler: Tayland Kültür Bakanlığı İletişim Birimi