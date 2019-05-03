Dünya Basın Özgürlüğü Günü - "Bir gün babamın sadece fotoğraflarda gördüğüm mezarını ziyaret edebilmeyi umuyorum"

BBC Genel Müdürü Tony Hall, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü vesilesiyle yayımladığı mesajında gazeteciliğin özgürce ve tehdit altında olmadan icra edilmesi gerektiğini vurguladı. "Gazetecilik suç olmamalı" diyen Hall, İran hükümetinin BBC Farsça Servisi çalışanlarını bu haklarından mahrum ettiğini söyledi.

BBC Farsça Servisi'nden Kasra Naji bugün Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla kaleme aldığı yazıda, kendisinin ve meslektaşları ile İran'daki ailelerinin yıllardır karşı karşıya kaldığı baskılara değindi.

Naji, "İran'ın baskıları son bulmalıdır. Ben hala bir gün babamın sadece fotoğraflarda gördüğüm mezarını ziyaret edebilmeyi umuyorum" dedi.