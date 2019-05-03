Bangladeş Dışişleri Bakanı: Şamima Begüm ülkemize gelirse, idam edilebilir

Bangladeş Dışişleri Bakanı, iki arkadaşıyla birlikte dört yıl önce 15 yaşındayken Suriye'ye gidip IŞİD'e katılan Şamima Begüm'ün bu ülkeye gitmesi halinde asılabileceğini söyledi.

19 yaşındaki Begüm'ün İngiltere vatandaşlığı, geçen Şubat'ta İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid tarafından iptal edilmişti.

Uluslararası yasalar bireylerin devletsiz bırakılmasını önlüyor, ancak Javid Begüm'ün babasının Bangladeş vatandaşı olmasının bu ülkenin vatandaşı olmasını sağlayabileceğini öne sürmüştü.

Ancak Bangladeş Dişişleri Bakanı Abdul Momen, şu anda Suriye'deki El Hol kampında yaşayan Begüm'ün ülkeye gelmesi halinde ölüm cezasına çarptırılabileceğini belirtti.

ITV News'a konuşan Momen "Bizim Şamima Begüm ile bir ilgimiz yok. Bangladeş vatandaşı değil, Bangladeş vatandaşlığına hiç başvurmadı. İngiltere'de doğdu ve annesi de Britanya vatandaşı." dedi.

'Hapse atılır ve derhal asılır'

Ancak Momen , "Birileri teröre bulaşmışsa, bunun için basit bir kuralımız var. Ölüm cezası verilir, başka da bir şey olmaz. Hapse atılır ve derhal asılır" diye de ekledi.

Begüm'ün birlikte Suriye'ye gittiği iki arkadaşının öldüğüne inanılıyor.

Doğurduğu üç çocuğu da Suriye'de ölen Begüm, İngiltere'ye geri dönmek istediğini söylemişti.

Momen, İngiltere hükümetinin Begüm'ü geri almayı reddetmesini, Myanmar makamlarının Arakan Müslümanlarına yaptığı muameleye benzetti.

Banladeş'te şu anda, ülkelerinden kaçan 1,1 milyon Arakan Müslümanı yaşıyor.

İngiltere hükümeti ise henüz Bangladeş Dışişleri Bakanı'nın sözleri hakkında bir yorum yapmadı.