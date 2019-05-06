ABD 'İran'ı uyarmak için' Irak Savaşı'nda da kullandığı uçak gemisini Orta Doğu'ya gönderiyor

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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İran'a "net ve kesin bir mesaj vermek için" uçak gemileri USS Abraham Lincoln'u Orta Doğu'ya gönderdiklerini açıkladı. Daha önce zaman zaman Basra Körfezi'nde konuşlandırılan USS Abraham Lincoln, 2003'teki Irak Savaşı'nda da kullanılmıştı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İran'a "net ve kesin" bir mesaj vermek için Ortadoğu'ya bir uçak gemisi gönderdiklerini açıkladı.

John Bolton bu önlemi "bir dizi kaygı verici ve gerilimi artıran işaretler ve uyarılar" sonrası aldıklarını söyledi.

Reuters haber ajansı, adının açıklanmasını istemeyen ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, uçak gemisinin ABD güçlerine karşı olası bir saldırı iddiaları üzerine gönderildiğini bildirdi.

John Bolton da, herhangi bir saldırıya "amansız bir güçle" yanıt vereceklerini belirtti.

Bolton yazılı açıklamasında, "ABD, USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Saldırı Grubunu ve bir bombardıman görev gücünü, İran rejimine, ABD çıkarlarına ve müttefiklerimize karşı saldırılara amansız bir güçle yanıt verileceğine dair net ve kesin bir mesaj vermek için ABD Merkez Komutanlığı bölgesinde konuşlandırıyor" dedi.

Telif hakkı Reuters Image caption John Bolton, ülkesinin "İran ile bir savaş arayışında olmadığını" söyledi.

Bolton ayrıca "ABD, İran rejimiyle savaş arayışında değil. Ancak bir vekil güç, Devrim Muhafızları ya da normal İran güçleri tarafından düzenlenebilecek herhangi bir saldırıya yanıt vermeye tamamen hazırız." diye de ekledi.

USS Abraham Lincoln uçak gemisi, Nisan ayı sonundan itiraben yapılan tatbikatlar için Avrupa'daydı.

Gemi daha önce de Körfez Bölgesi'nde görevlendirilmişti ancak bu kez ABD ve İran arasındaki gerilimin arttığı bir dönemde bölgeye gönderiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump geçen yıl, 2015'te İran ile yapılan nükleer anlaşmadan ülkesinini tek taraflı olarak çekmişti.

İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlayan ABD geçen hafta da bu konuda Türkiye dahil 8 ülkeye tanıdığı muafiyetleri kaldırmıştı.

ABD daha önce de İran Devrim Muhafızlarını "yabancı bir terör örgütü" olarak tanımlayıp, kara listeye almıştı.