Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı BBC'den İran'a 'Gazetecilik suç olmamalı' çağrısı

BBC Genel Müdürü Tony Hall, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü vesilesiyle yayımladığı mesajında gazeteciliğin özgürce ve tehdit altında olmadan icra edilmesi gerektiğini vurguladı. "Gazetecilik suç olmamalı" diyen Hall, İran hükümetinin BBC Farsça Servisi çalışanlarını bu haklarından mahrum ettiğini söyledi.

Tony Hall, BBC Farsça Servisi'nin 10 yıl önce televizyon yayınlarına da başladığını, kanalın İran'da milyonlarca kişi tarafından sevilerek izlendiğini ancak İran yetkilileri tarafından bir tehdit olarak algılandığını belirtti.

Hall, "On yıldır çalışanlarımız ve İran'daki ailelerine yönelik amansız bir taciz, tehdit ve intikam kampanyası yürütüyorlar" dedi.

BBC Genel Müdürü, 2017 yılında "yalnızca işlerinin gereğini yapan gazetecilerimize yönelik eşi görülmemiş bir kolektif cezalandırma" diye nitelendirdiği bu konuyu Birleşmiş Milletler'e (BM) götürdüklerini hatırlattı.

O günden bu yana BM Genel Sekreteri, Avrupa Parlamentosu ve dünyanın dört bir yanından yetkililer tarafından İran'a bu konuda çağrı yapan herkese teşekkür eden Hall, BBC Farsça Servisi'nin bu baskı ve tehditler son bulana kadar uluslararası kurumlar nezdinde basın özgürlüğünü gündeme getirmeye devam edeceğini kaydetti.

BBC Farsça Servisi çalışanlarına baskılar

BBC Farsça Servisi'nden Kasra Naji bugün Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla kaleme aldığı yazıda, kendisinin ve meslektaşları ile İran'daki ailelerinin yıllardır karşı karşıya kaldığı baskılara değindi.

Kasra Naji, BBC'de çalıştığı aldığı tehditler nedeniyle, aylarca ölüm döşeğinde olan ve vedalaşabilmek için kendisini bekleyen 96 yaşındaki babasını görmeye gidemediğini anlattı.

Naji, ölümü sonrası babasının cenazesine de katılamadığını, onun yasını bile doğru düzgün tutamadığını belirtti.

İran'ın baskıları son bulmalıdır. Ben hala bir gün babamın sadece fotoğraflarda gördüğüm mezarını ziyaret edebilmeyi umuyorum Kasra Naji, BBC Farsça Servisi

Çok sayıda İranlı BBC çalışanı gibi Naji de ailesiyle hasret giderebilmek için yıllarca onlarla Türkiye'de buluşmak zorunda kalmış.

Naji, BBC Farsça Servisi'nin eski çalışanlarından birinin hapse atıldığını, çalışanlardan bir diğerinin kız kardeşinin ise ağabeyini BBC'den ayrılmaya zorlamak için 17 gün gözaltında tutulduğunu kaydetti.

BBC Farsça Servisi çalışanlarının yakınları arasında sırf bu akrabalık bağından dolayı işlerinden atılanlar, seyahat özgürlükleri engellenenler, defalarca gözaltına alınıp sorgulananlar var.

Tüm bunlara dikkat çeken Naji, 152 BBC çalışanı İranlının bütün mal varlıklarına el konduğunu, gazeteciler olarak sadece işlerini yaptıkları halde sürekli olarak bir ulusal güvenlik tehdidi gibi görüldüklerini de anlattı.

İranlı gazeteci yazısını, "İran'ın bu baskıları son bulmalıdır. Ben hala bir gün babamın sadece fotoğraflarda gördüğüm mezarını ziyaret edebilmeyi umuyorum" diye noktalıyor.

Öldürülen BBC muhabiri Ahmad Şah da anıldı

Bugün Londra'da BBC binasının önünde toplanarak Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü kutlayan ve basın özgürlüğü üzerindeki baskı ve tehditleri kınayan BBC çalışanları, geçen yıl öldürülen BBC Afgan Servisi muhabiri Ahmad Şah anısına bir dakikalık saygı duruşunda da bulundu.

Image caption Ahmad Shah öldürüldüğünde 29 yaşındaydı

BBC Genel Müdürü Tony Hall da Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada Ahmad Shah'ı da andı, "Çok özel bir meslektaşımızdı, yerini doldurmak mümkün değil" dedi.

29 yaşındaki Şah, Afganistan'ın Host vilayetinde bisikletiyle işe giderken silahlı kişilerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmişti.