İstanbul seçimlerinin iptali İtalyan basınında: Erdoğan yenilgiyi hazmedemedi

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Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul'daki büyükşehir belediye başkanlığı seçiminin tekrarlanması kararı, İtalyan basınında "Erdoğan yenilgiyi hazmedemedi" gibi yorumlarla yer aldı.

Corriere della Sera gazetesi, haberinin girişinde şu ifadeleri kullandı:

"Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen Mart ayındaki yerel seçimlerin kampanyasında 'İstanbul'u kazanan her şeyi kazanır' demişti. Ve muhalefetin az farkla da olsa, İslamcı partinin kontrolünde geçen çeyrek asırdan sonra Türkiye'nin ekonomik başkentini fethetmeyi başarması, siyasi kariyerinin ilk adımlarını İstanbul'da atan Sultan tarafından hazmedilmedi."

Muhalefetin itirazlarına da yer veren Corriere della Sera, bu itirazları "Erdoğan'ın rakipleri: Bu diktatörlüktür" ifadesiyle başlığa taşıdı.

Gazete YSK'nin tarafgirlikle suçlanmasına ilk kez rastlanmadığını, Nisan 2017'deki anayasa değişikliği referandumunda da mühürsüz oyların geçerli sayılarak "Erdoğan'ın kıl payı kazanması" sonrası muhalefetten itiraz seslerinin yükseldiğini ancak bu itirazların kabul görmediğini hatırlattı.

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La Repubblica gazetesindeki haberin ilk cümlesi de, "Erdoğan kaybetti, bu nedenle tekrar oylama yapılacak" şeklinde oldu.

Gazete, "Bu yalnızca idari seçim olsa da, Türkiye'deki tüm süreci tartışmaya açma kapasitesine sahip bir oylama olacak" diye yazdı. Muhalefetin ve uluslararası gözlemcilerin yeni seçimlere "gerçek hile karıştırılmasından" endişeli olduğu belirtildi.

La Repubblica, YSK'nin kararının "sembolik değerde" olduğunu kaydetti ve bu kararın "Türkiye'yi kaosa sürükleme riski yarattığını" vurguladı.

'Erdoğan kaybedemez'

Avvenire gazetesi haberi "Erdoğan kaybedemez" başlığıyla verdi. 31 Mart seçimlerinde İstanbul, Ankara gibi büyük kentleri kaybetmesinin "Erdoğan için yakıcı bir mağlubiyet" olduğunu yazan gazete, İstanbul seçimlerinin yenilenmesinin "Erdoğan'a büyük bir iyilik gibi göründüğü" yorumunu yaptı.

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Haberde, İstanbul'u "gergin haftaların beklediği", "ülkenin kaos riskiyle karşı karşıya olduğu" da belirtildi ve "Cumhurbaşkanının yerel seçimler sonrası için vaat ettiği istikrar uzakta. Çünkü İstanbul, Erdoğan'ın kaybedemeyeceği şehir" denildi.

La Stampa gazetesi de "Türk Cumhurbaşkanı, 31 Mart seçimlerinde en önemli Türk metropolünde yenilmeyi sindirememişti" dedi ve "O günden beri aralıksız baskı vardı ve YSK dün, 23 Haziran'da yeniden seçime gidilmesine karar verdi" diye yazdı.

La Stampa, AKP'nin İstanbul'u kaybetmeyi beklemediğini, bu kentin AKP için "en önemli ve zengin üs olduğunu", "partinin finansmanının büyük kısmının buradan geldiğini" de yazdı. Gazete, İstanbul'un "sembolik değerine" de vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Son büyük İslam imparatorluğunun başkenti olan İstanbul'un Müslüman kitleler üzerindeki cazibesi hala büyük ve Erdoğan Ortadoğu'daki 'neo-Osmanlıcı' politikası için bu cazibeden faydalanıyordu."