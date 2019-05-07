Telif hakkı Getty Images Image caption Wa Lone ve Kyaw Soe Oo serbest bırakıldı.

Myanmar'ın Arakan eyaletinde yaşayan Müslüman Rohingyalarla ilgili haberlerinden dolayı 500 gündür tutuklu bulunan Reuters haber ajansının iki muhabiri serbest bırakıldı.

33 yaşındaki Wa Lone ile 29 yaşındaki Kyaw Soe Oo, Devlet Başkanı Win Myint'in çıkardığı aftan yararlandı.

İki gazeteci, Rohingyaların askerler ve köylüler tarafından öldürülmesiyle ilgili bir araştırma yapmış, bunun üzerine Myanmar'da devlet sırları kanununu ihlâl etmekle suçlanarak Eylül ayında 7 yıl hapse mahkum edilmişlerdi.

Wa Lone, cezaevi çıkışında yaptığı konuşmada Reuters'de çalışmaya ve haber yapmaya devam edeceğini söyledi.

Myanmar'da yerel yılbaşı döneminde her yıl ilan edilen kitlesel af ile binlerce tutuklu ve hükümlünün serbest bırakıldığı, iki gazetecinin de bu aftan yararlanarak serbest kaldığı ifade ediliyor.

İki gazetecinin basın özgürlüğü "simgesi" haline geldiğini ifade eden Reuters Editörü Stephen J Adler, "Myanmar'ın iki cesur muhabirimizi serbest bırakmasından büyük memnuniyet duyduk" dedi.

Telif hakkı Reuters Image caption İki gazeteci, Myanmar'da öldürülen Arakanlı Müslümanlarla ilgili araştırmalarından dolayı 7 yıl hapis cezası almıştı.

Reuters araştırmayı yayımlamıştı

İki gazeteci, 2017'de Arakan eyaletinde 10 Müslümanın askerler ve köylüler tarafından öldürülmesini ortaya çıkarmış, tutuklanmalarının ardından Reuters haber ajansı bu araştırmanın detaylarını yayımlamıştı.

Myanmar ordusu tarafından yapılan bir soruşturmanın sonuçları gazetecilerin bulgularını desteklemiş, ancak araştırmaya ilişkin açıklamada söz konusu 10 kişi "Bangladeşli teröristler" olarak tanımlanmıştı.

Arakan eyaletinde Müslümanlar ve Budistler arasındaki çatışmalar, onbinlerce Müslümanın ordunun operasyonu sonucu komşu Bangladeş'e kaçmasıyla dünya gündemine oturmuştu.

Ordu, Arakan eyaletindeki militanlara karşı savaştıklarını söylüyor, ancak insan hakları grupları binlerce sivilin öldürüldüğünü kaydediyor.

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Myanmar ordusu 2017'de bölgedeki silahlı militanların bazı polis karakollarına düzenlediği saldırı sonrası Arakanlı Müslüman azınlığa yönelik bir operasyon başlatmış, yüzbinlerce sivil evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

700 binden fazla Arakanlı Müslümanın şiddetten kaçtığı tahmin ediliyor. Arakanlı Müslümanlar, ordu ve silahlı grupların kendilerine tecavüz ettiğini ve işkence yaptığını söylüyor. Bölgeye giden gazeteciler bazı köylerin yakıldığını da belgelemişti.

Birleşmiş Milletler, Myanmar ordusunun yaptığının "tipik bir etnik temizlik örneği" olduğunu açıklamıştı.