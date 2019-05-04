Boeing 737 pistten çıkıp nehre düştü

Telif hakkı Getty Images Image caption En az 20 kişi hafif yaraları nedeniyle hastanede tedavi gördü.

ABD'nin Florida eyaletinde pistten çıkan yolcu uçağı Boeing 737 fırtınanın etkisiyle nehre düştü.

Uçaktaki 143 yolcu ve mürettebattan en az 20 kişinin hafif yaralar nedeniyle tedavi gördüğü, ciddi yaralanma olmadığı belirtildi.

Miami Air International havayollarının özel kiralanan uçağı Küba'daki Guantanamo Bay'den Jacksonville'deki askeri üsse uçuyordu.

CNN'e konuşan yolculardan Cheryl Bormann, uçağın pistten çıkıp nehre inmesinin çok 'ürkütücü' olduğunu söyledi.

Bormann, "Uçak resmen piste değip sekti. Pilotun uçağı kontrol edemediği belliydi. Sonra bir daha sekti" dedi.

Bormann, uçağın indiği nehre sızan yakın kokusunu aldığını belirtip "Suya inmiştik. Nerede olduğumuzu anlamadık, nehir mi okyanus mu anlaşılmıyordu" diye konuştu.